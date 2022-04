Mammutprojekt „Kommunaler Wohnungsbau“: Mauerns Kämmerin mahnt zur Sparsamkeit

Von: Nico Bauer

In die Infrastruktur neuer Baugebiete muss die Gemeinde Mauern investieren. Deshalb mahnt die Kämmerin zur Sparsamkeit. © dpa

Mit 3,6 Millionen Euro schlägt der Kommunale Wohnungsbau im Haushalt der Gemeinde Mauern zu Buche. Mit Blick auf notwendige Investitionen mahnt die Kämmerin zur Sparsamkeit.

Mauern – Das Thema kommunaler Wohnungsbau ist für die Gemeinde Mauern ein Rekordprojekt, dass sich 2021 und 2022 mit einem nie dagewesenen und wohl auch so schnell nicht wieder erreichbaren Volumen zeigt. Mit einem Gesamthaushalt über 14,2 Millionen Euro liegt man etwas hinter dem Vorjahr. In den Jahren 2016 bis 2020 lagen die Haushalte zwischen 7,3 und 9,7 Millionen Euro. Durch den Kommunalen Wohnungsbau mit der 6,2 Millionen Euro schweren Investition in 21 Mietwohnungen erreicht man neue Sphären. Nach 15,5 Millionen Euro Haushaltsvolumen 2021 beträgt der Umfang dieses Jahr 14,2 Millionen Euro.

Das Megaprojekt sorgt natürlich auch für erhebliche Veränderungen bei den Rücklagen und Schulden. Die Rücklagen beliefen sich zum Jahresbeginn auf 4,8 Millionen Euro. Von diesen Ersparnissen werden heuer 3,6 Millionen Euro benötigt. Für das mit Zuschüssen und nahezu zinslosen Krediten unterstützte Wohnbauprojekt steigen die Schulden der Gemeinde voraussichtlich auf 5,0 Millionen Euro. Diese Verbindlichkeiten sind aber zum Großteil rentierliche Schulden, weil sich die Mega-Investition über die jährlichen Mieteinnahmen refinanziert.

Auffällig ist aber auch, dass der Verwaltungshaushalt mit 5,9 Millionen Euro einen neuen Höchstwert der Historie erreicht und gegenüber 2021 um 7,12 Prozent gesteigert wird. Hier ist die Kreisumlage (1,6 Millionen Euro) der größte Posten, aber auch die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Mauern steigt um rund 70 000 auf voraussichtlich 563 000 Euro. Bei der Gewerbesteuer hat die Gemeinde mit 600 000 Euro einen eher vorsichtigen Ansatz gewählt, nachdem man von den heimischen Unternehmen im vergangenen Jahr rund 630 000 Euro an Einnahmen hatte. Damit ist man noch weit entfernt von den Spitzenjahren 2020 (800 000) und 2019 (793 000 Euro).

Konstant bleibt dagegen der Einkommenssteueranteil, der auf 2,2 Millionen Euro kalkuliert wird. Dazu kommt ein neuer Rekordwert von 871 000 Euro an Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Bayern. Mit 249 000 Euro gibt es eine kleine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, die aber unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag in Höhe der Kredittilgungen (286 000 Euro) liegt.

Diesen Fakt und den Bedarf an einem weiteren Ausbau der Infrastruktur durch neue Baugebiete nahm Kämmerin Sabine Fischer zum Anlass, den Gemeinderat zur Sparsamkeit zu ermahnen. Im Vermögenshaushalt sind das Kommunale Wohnen (3,6 Millionen Euro) und Grundstückskäufe (2,8 Mio.) die beiden dominierenden Posten. Mit der Brückensanierung „Am Sportplatz“ (320 000 Euro) und dem Hochwasserschutz (230 000 Euro) stehen wichtige Maßnahmen der Infrastruktur heuer auf dem Plan. Dazu kommen noch die Erneuerung der Heizung für Schule/Mehrzweckhalle (150 000 Euro), Straßenbaumaßnahmen (100 000 Euro), der Glasfaseranschluss der Schule (75 000 Euro) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (50 000 Euro). Wichtigste Einnahmen im Vermögenshaushalt sind der Zuschuss für das Kommunale Wohnen (eine Million Euro), Baugrundverkäufe (424 000 Euro) und Zuschüsse zum Hochwasserschutz (362 000 Euro).

