Einst Texterin für Bier-Werbung, heute Krimi-Autorin: Brigitte S. Rutel aus Mauern legt neuen Roman vor

Einst erfolgreiche Werbetexterin, schreibt Brigitte S. Rutel inzwischen in ihrem Ruhestand in Mauern Romane. Ihr jüngstes Werk „Pfeil im Fleisch“ führt nach Venedig. © Lorenz

Keine schwere Kost: Das will Romanautorin Brigitte S. Rutel aus Mauern ihren Lesern bieten. Nun hat sie ihren neuesten Krimi veröffentlicht.

Mauern – Ein Pfeil fliegt in Venedig durch die Luft – ein Mann im Abendanzug ist tot, ein anderer flüchtet. War es ein Unfall oder doch etwa Mord? Dieser Frage geht die Krimi-Autorin Brigitte S. Rutel in ihrem neuesten Roman „Pfeil im Fleisch – Cupidos Rache“ nach. Einem Kriminal-Roman, der schnörkellos und direkt daherkommt und in Mauern geschrieben wurde, wo die Autorin auch lebt.

„Wenn ich schreib’, dann schreib’ ich!“, sagt Rutel und meint damit, dass sie keine dieser Autoren sei, die mit Schreibhemmungen zu kämpfen haben. Das kreative Resultat: Zehn Bücher gibt es bereits von ihr, im Regelfall schreibt sie jährlich zwei neue Romane. Den meisten Raum nimmt dabei die Reihe um den ehemaligen Ermittler Amadeus von Waldenbruck ein. Es sind Romane, die zwar allesamt in sich abgeschlossene Erzählungen sind, allerdings lose durch den Protagonisten zusammenhängen – was heißt, dass der Leser ohne Probleme mit jedem Band beginnen kann.

Populäre Bier-Werbungmit Star-Besetzungaus ihrer Feder

Angefangen hat das Schreiben von Romanen für Rutel 2016, als sie in den Ruhestand ging und auch nach Mauern zog. Zuvor war sie für große internationale und deutsche Werbeagenturen tätig, und das höchst erfolgreich. Aus ihrer Feder stammt beispielsweise eine bekannte Bierwerbung mit dem Volksschauspieler Walter Sedlmayr, der zwar schon irgendwie eine „Zwiedawurzn“ gewesen sei, das Rutel aber eher liebevoll meint, auch weil sie sich sehr gut mit dem Sedlmayr verstanden habe. Für die Nockherberg-Reden, so sagt sie, „war ich sogar seine Testleserin gewesen“. Und weil sie eben in ihrem Leben so viel für Werbungen geschrieben habe, sei der Weg der Publikation für ihre eigenen Werke auch schnell klar gewesen. Einen Verlag, der ihr womöglich reinredet, wollte sie auf keinen Fall. Deshalb gibt es ihre Romane ausschließlich und exklusiv bei Amazon.

Werbetexter ist eine sehr gute Startposition für einen Autoren, so die Einschätzung von Rutel, für die es wichtig ist, keine schwere Kost vorzulegen, sondern einfach Literatur, die unterhalten soll. „Ich schreib’ das“, so die Autorin, „was ich selbst auch gerne lesen würde.“ Doch was liest eigentlich so eine überaus kreative Schreiberin selbst gerne? Die Maigret-Romane von Georges Simenon liebe sie heiß und innig, erzählt Rutel, aber auch die Geschichten von Agatha Christie, also die Klassiker der Kriminalliteratur per se. Die schätze sie sehr.

Die 75-Jährige will älteren Menschen Mut machen

Als Ausgleich zum Schreiben geht die Autorin gerne Bergwandern und liebt ein gutes Essen mit ihrem Lebenspartner, dem Künstler Wolfdietrich Hoeveler, der auch die Grafiken für ihre Romane gestaltet. Was der Mauerner Autorin noch wichtig ist: Sie will älteren Menschen zeigen, dass man auch noch im Alter eine zweite Karriere in allen möglichen Bereichen starten kann – wie eben sie mit dem Schreiben von Krimis. „Ich bin jetzt 75 Jahre alt“, sagt Rutel. „Das sollte ein gutes Beispiel sein, dass man nie zu alt ist.“

Tatsächlich bemerkt der Leser nicht, dass Rutel erst spät mit dem Schreiben von Romanen begonnen hat, denn sie kommen frisch und abgestaubt daher und sind auch keine klassischen Regional-Krimis. Wenngleich es immer wieder Querverweise zur näheren Umgebung gibt, möchte Rutel das eigentlich vermeiden, denn der Mauerner Bürgermeister fände es, so die Autorin, sicherlich nicht lustig, wenn er literarisch ermordet werden würde.

War es nun ein Unfall oder doch Mord in Venedig? Krimi-Fans sei es geraten, den jüngsten Wurf der Autorin zu lesen, um des Rätsels Lösung näher zu kommen, denn es lohnt sich.

Richard Lorenz

Infos zum Buch und zur Autorin

Zu kaufen gibt es die Romane bei Amazon als Softcover oder als eBook, außerdem können in der Moosburger Stadtbücherei sämtliche Werke von Brigitte S. Rutel ausgeliehen werden. Weitere Informationen über Werk und Autorin gibt es auf ihrer Homepage www.bsrutel.de.

