In Mauern: Schülerin (12) ertappt Mann mit heruntergezogener Hose

Teilen

Die Polizei fahndet nach einem Mann mit „faltigem Gesicht“, der mit heruntergelassener Hose in Mauern ertappt wurde. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mit heruntergezogener Hose stand ein Mann da, als eine Schülerin an ihm vorbei kam. Die Polizei hält ein sexuelles Motiv für möglich - und fahndet.

Im Bereich der Mauerner Bergstraße bzw. Birkenstraße in Mauern bemerkte am Montag gegen 16.30 Uhr eine zwölfjährige Schülerin einen älteren Mann, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit heruntergezogener Hose stand. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die Hände zu diesem Zeitpunkt zwischen seinen Beinen, ein Arm war an einem Stromkasten angelehnt. Es kam nur zu einem kurzen Blickkontakt und die Zwölfjährige ging unverzüglich weiter.

Möglich, dass der Mann nur seine Blase erleichtern wollte. Ein sexuelles Motiv kann laut den Ermittlern jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka 70 Jahre alt, grauer Vollbart, faltiges Gesicht, trug eine dunkle Mütze, dunkle Jacke und dunkelgrünen Pullover.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wer den Mann zur betreffenden Zeit in Tatortnähe gesehen hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg, Tel. (0 87 61) 3 01 80, in Verbindung zu setzen. (ft)