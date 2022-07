Mauerner Bürgermedaille für Gabriele Ringl: 42 Jahre an der Schule

Mit der Mauerner Bürgermedaille zeichnete Bürgermeister Georg Krojer Gabriele Ringl aus. Foto: Baumeister © Baumeister

Sie hat wirklich Außerordentliches geleistet: Gabriele Ringl unterrichtete 42 Jahre an der Mauerner Schule. Nun wurde sie mit der Bürgermedaille ausgezeichnet.

Mauern - Die ehemalige Grundschullehrerin Gabriele Ringl erhielt kürzlich bei einer Feierstunde im Bürgersaal des Alten Rathauses Mauern im Beisein der Gemeinderäte von Bürgermeister Georg Krojer die Bürgermedaille. „Seit 2003 wird die Bürgermedaille an Personen verliehen, die durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit oder durch ihr gesellschaftliches Wirken Außerordentliches in der Gemeinde leisteten“, sagte Krojer. Es sei für ihn eine Ehre und Freude, in den Bürgerversammlungen verdiente Mitbürger auszuzeichnen.

Da Gabriele Ringl zum Zeitpunkt der jüngsten Bürgerversammlung im Urlaub war, holte man diese Ehrung nun im kleinen Rahmen nach. „Sage und schreibe 42 Jahre waren Sie Grundschullehrerin an unserer Schule. Sie haben Generationen in Mauern nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht, sondern auch durch Ihre pädagogische und einfühlsame Art ein soziales Miteinander auf vorbildliche Art gefördert“, sagte der Rathauschef in seiner Laudatio.

Nach dem Studium ging es gleich nach Mauern

Nach dem Studium in Regensburg wurde Ringl 1979 nach Mauern versetzt. Vieles sei in den über 40 Jahren passiert. Eine neue Schule mit Mehrzweckhalle wurde gebaut und der damalige Umzug in die neuen Schulräume und der Schulstartbetrieb im Jahr 1997 sei bestimmt eine Herausforderung für das Lehrerkollegium gewesen. Krojer: „Aber Sie gehören zu den Menschen, die nicht lange überlegen oder zaudern, sondern Entscheidungen annehmen, Verantwortung übernehmen und anpacken.“ So sei es auch mehrfach vorgekommen, dass Gabriele Ringl kommissarisch die Schulleitung übernommen hat.

Als Besonderheit wertete der Bürgermeister, dass die frisch gebackene Bürgermedaillen-Trägerin als eine der ersten Grundschullehrerinnen im Landkreis zur Studienrätin ernannt wurde. Vorbildlich sei Ringl auch in Sachen Erneuerungen und Digitalisierung gewesen: „Sie hatten für all diese Dinge stets ein offenes Ohr.“

Aber nicht nur in der Schule sei Ringl gefragt gewesen, sondern auch als Mitglied des Mauerner Pfarrgemeinderats, wo sie acht Jahre lang das Gremium unterstützte. Bei den Seniorennachmittagen der Pfarrei ist Gabriele Ringl nach wie vor im Organisationsteam aktiv dabei.

