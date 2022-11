Mauerner Bürgermedaille für Otto Pauer

Von: Nico Bauer

Ausgezeichnet für sein Lebenswerk wurde jetzt Otto Pauer von Mauerns Bürgermeister Georg Krojer. © Bauer

In Mauern wurde die Bürgermedaille verliehen - was selten geschieht. Der Geehrte: Otto Pauer. Neben dem Pfarrer das katholische Gesicht der Gemeinde.

Mauern – In Mauern wird die Bürgermedaille nur selten verliehen. Heuer wurde Otto Pauer für sein Lebenswerk geehrt. Der minutenlange Applaus des Publikums bei der Bürgerversammlung war die eindeutige Bestätigung, dass diese besondere Auszeichnung an den Richtigen gegangen ist. In seiner launigen Laudatio zeigte Bürgermeister Georg Krojer zwei Parallelen zwischen ihm und den Geehrten auf. Einst haben beide in der gleichen Mannschaft Fußball gespielt, und in den vergangenen Jahren trat man gemeinsam auf bei verschiedenen Gratulationen: Georg Krojer vertrat die politische, Otto Pauer die kirchliche Gemeinde.

Otto Pauer war zuerst in den Pfarrgemeinden Moosburg und Langenbach-Niederhummel tätig, bevor er im Februar 2001 Gemeindereferent in Mauern wurde. 21 Jahre lang hatte er die Aufgabe inne, bis Pauer heuer in den wohlverdienten Ruhestand ging. Er war neben dem Pfarrer das Gesicht der katholischen Gemeinde.

Eine riesengroße Lücke hinterlassen

„Du hast eine riesengroße Lücke hinterlassen“, sagte Bürgermeister Georg Krojer und sprach damit den vier Pfarreien der Gemeinde aus der Seele. Er hatte ein besonderes Gespür für die Mitmenschen und war immer maximal loyal zur katholischen Kirche. „Du hast deine Passion zum Beruf gemacht, und dann wurde es zu deiner Berufung“, beschrieb Krojer Pauers Lebenswerk.

Der Geehrte hatte viele Aufgaben und betreute Generationen von Kommunionskindern und Ministranten. Auch das Krippenspiel am Heiligen Abend mit Mauerner Grundschülern wurde unter Pauers Regie einstudiert. Dazu war er der Geistliche Beistand der Katholischen Landjugend, die heuer mit einem riesigen Fest die Fahnenweihe feierte.

Pauer ist auch das Gesicht der Flüchtlingshilfe

Pauer ist aber auch seit zehn Jahren das Gesicht der Flüchtlingshilfe in Mauern. „Deine Hilferufe wurden immer schnell gehört“, sagte Krojer. Schon 2015/16 hatte sich Pauer bei der Flüchtlingswelle besonders engagiert, und das tut er auch jetzt wieder in der Folge des Kriegs in der Ukraine.

Dem neuen Träger der Bürgermedaille gratulierte der Bürgermeister mit großen Worten: „Dein Terminkalender kannte nie einen Feierabend oder einen Sonntag. Otto, du bist ein Vorbild für uns alle!“

Dem Geehrten waren die Worte der Laudatio fast etwas peinlich. Er witzelte, dass Krojer als Pfarrer bei einer derart langen Rede wohl abgesetzt worden wäre. Aber er nahm die Medaille und die gedruckte Version der Laudatio breit grinsend an: „Bei diesen lobenden Worten fühle ich mich ein bisschen wie auf der eigenen Beerdigung.“

