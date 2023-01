Achtstündiges Tanzfeuerwerk: Mauerner Gardetreffen begeistert närrisches Publikum

Von: Nico Bauer

Eine tolle Show präsentierte die Garde aus Nandlstadt. © Bauer

Bereits in seiner zweiten Auflage ist es ein echter Klassiker: Nahezu alle Faschingsvereine aus dem Landkreis zeigten am Samstag beim 2. Mauerner Gardetreffen ihr Können.

Mauern – Wenn man im Landkreis Freising über den Fasching spricht, dann ist die Hochburg Mauern definitiv eine der als erstes genannten Ortschaften. Diesen Samstag lud die Narrhalla nun zu ihrem 2. Gardetreffen ein, das schon in jungen Jahren eine große Nummer ist. Zwölf verschiedene Faschingsvereine traten teilweise zweimal auf – mit dem Gardemarsch und dem Showteil. Aus dem Landkreis waren neben den Gastgebern auch Nandlstadt, Au, Hallbergmoos, Gammelsdorf, Moosburg, Attenkirchen, Zolling und Neufahrn/Eching mit von der Partie. Zusammen mit Nachbarn aus der nördlichen Holledau hatte man rund acht Stunden Programm bei dem Treffen zu bieten, dessen zweite Auflage wegen der Corona-Zwangspause lange auf sich warten lassen musste.

Die Auer Garde begeisterte die vielen Gäste mit ihrem Programm. © Bauer

Genau genommen dauerte die längste Faschingsparty im Landkreis mehr als acht Stunden. Vor dem Gardetreffen gab es noch eine interne Veranstaltung der Narrhalla Mauern, bei der sich die Nachwuchsgruppen zeigten. Nicht zuletzt wegen den Kindern und deren Eltern war die Sporthalle von der ersten Minute an mit mehreren hundert Gästen bestens besucht. Die ersten Auftritte boten auch gleich eine große Show und waren nur deshalb so früh nach Mauern gekommen, weil man am Abend in den eigenen Gemeinden auf Bällen Verpflichtungen hatte.

Die Gastgeberinnen der Narrhalla Mauern präsentierten gekonnt ihre Choreografien. © Bauer

„Wir haben alle eine gute Zusammenarbeit“, sagt der Mauerner Narrhalla-Präsident Jakob Felsl, der in diesen Gardetreffen einen besonderen Charme sieht. „Es geht nicht um das Abschauen“, sagt Felsl, „wir in Mauern haben unseren eigenen Stil. Aber es ist einfach schön, den anderen zuzusehen, was sie sich einfallen lassen.“ Nach dem eigenen Treffen sind die Mauerner noch bei ähnlichen Großkampftagen in Nandlstadt, Hallbergmoos und Geisenfeld zu Gast.

So ein Faschingsfesttag zeigt auch, wie unterschiedlich die Vereine sich aufstellen und ihre Auftritte zelebrieren. Die Nandlstädter, die den Fasching mit vier Ex-Prinzenpaaren bei den eigenen Veranstaltungen bestreiten, reisten ohne Prinzenpaar an. Bei den Auern fächerten die Kasperl den Gardemädels eher mittelmäßig Luft zu. Hallbergmoos dagegen brachte gleich ein eigenes Bühnenbild („World of Fantasy“) mit. So wurde es den Gästen nicht langweilig.

Bestens besucht war das Gardetreffen in der Mehrzweckhalle Mauern. © Bauer

Und so ganz nebenbei hat man ja auch für den guten Zweck gefeiert: Die Einnahmen der Narrhalla Mauern fließen in die extrem erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins. Wie bei Sportclubs kostet auch im Fasching die Nachwuchsarbeit Geld, das sich eine Faschingshochburg wie Mauern selbstverständlich gerne leistet.

Parallel zum „großen“ Gardetreffen in Mauern trafen sich die Nachwuchsformationen zum Kinder- und Teenie-Sparikankerl in Attenkirchen und begeisterten mit ihren tollen Shows.

