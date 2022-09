Mauerner Gemeinderat verabschiedet Eva-Maria Roßmann (geb. Oberloher) - Nachrücker Jakob Felsl vereidigt

Von: Nico Bauer

Verabschiedung mit Blumen: Eva-Maria Roßmann wurde von Bürgermeister Georg Krojer aus dem Gemeinderat verabschiedet. Auf der Urkunde ist noch ihr Mädchenname Oberloher abgedruckt. © nb

Wegen eines Umzugs hat Eva-Maria Roßmann – vormals Oberloher – ihr Mandat im Mauerner Gemeinderat niedergelegt. Aus den Reihen ihrer CSU beerbt sie nun Jakob Felsl.

Mauern – Auf der Urkunde stand noch der Name aus der Vergangenheit: Eva-Maria Oberloher. In der jüngsten Mauerner Gemeinderatssitzung wurde die CSU-Vertreterin verabschiedet, die nach ihrer Hochzeit mittlerweile Eva-Maria Roßmann heißt und nach Tegernbach (Gemeinde Rudelzhausen) umgezogen ist. Durch diesen Ortswechsel gab sie nun auch das Mandat ab. Als Nachrücker wurde Jakob Felsl vereidigt.

Die heute 35-jährige Eva-Maria Roßmann entdeckte erst 2013 die Kommunalpolitik für sich und stieg dann rasch auf. 2014 schaffte sie es auf Anhieb in den Gemeinderat und verpasste im Kreistag als erste Nachrückerin den Einzug nur knapp. Kreisrätin ist sie inzwischen seit 2020 – und bleibt das auch nach dem Umzug innerhalb des Landkreises.

Kandidatur in Rudelzhausen derzeit kein Thema

Die Realschullehrerin in Weichs (Landkreis Dachau) lernte ihren Mann Thomas Roßmann auf einer CSU-Veranstaltung kennen. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Gremium in Mauern ist sie nun die Gattin des Rudelzhausener CSU-Ortsvorsitzenden und Gemeinderats. Wegen dieser Verbindung kann sich die Neu-Tegernbacherin eine Kandidatur für den Gemeinderat Rudelzhausen bei der Wahl 2026 derzeit nicht vorstellen.

In der alten Heimat Mauern bricht die 35-Jährige die Zelte nur teilweise ab. Die ehemalige Faschingsprinzessin, die heuer Fahnenmutter bei der Fahnenweihe der Landjugend war, ist aktuell noch Vorsitzende der Jungen Union für Moosburg und Mauern. Wenn sich nicht auf den letzten Drücker noch ein Nachfolger findet, muss der Ortsverband heuer noch aufgelöst werden. Die Mitglieder würden dann aufgeteilt unter benachbarten Ortsverbänden der CSU-Jugendorganisation.

Eva-Maria Roßmann ist außerdem seit 2014 Seniorenreferentin in der Gemeinde Mauern und registriert nicht ohne Stolz, dass man in den Jahren viele Verbesserungen auf den Weg gebracht habe. Seniorenreferentin bleibe sie mindestens bis Ende des Jahres und vielleicht noch darüber hinaus. „Auch in den Mauerner Vereinen und im Fasching wird man mich weiterhin sehen“, sagte sie bei der Niederlegung des Gemeinderatsmandats.

Nachrücker Jakob Felsl vereidigt

Den Amtseid legte im Anschluss Roßmanns Nachrücker, Jakob Felsl, ab. Der CSU-Gemeinderat ist in Mauern bereits vielen durch seine Rolle als Präsident der örtlichen Narrhalla bekannt. © nb

Die örtliche CSU präsentierte mit Jakob Felsl einen jungen Nachrücker für den frei gewordenen Posten im Gemeinderat. Er hat sich als Präsident der Narrhalla Mauern im Ort längst einen Namen gemacht und verfügt über ein großes Netzwerk. „Einen besseren Nachfolger hätte ich mir gar nicht wünschen können“, sagte Eva-Maria Roßmann, als ihr ehemaliger Platz nach der Vereidigung durch Bürgermeister Georg Krojer wieder neu besetzt war.

