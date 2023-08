Mauerns Flohmarkt vor ungewisser Zukunft: Organisatorin sucht Nachfolge - Es muss kein Frühaufsteher sein

Teilen

Bei Schnäppchenjägern aus der Region ist der Mauerner Flohmarkt eine etablierte Adresse. Doch nun ist die Zukunft der Veranstaltung ungewiss. (Symbolbild) © LRA FFB

Seit 13 Jahren ist der Flohmarkt von Hildegard Stolle in Mauern eine Instanz. Nun will sich die Organisatorin zurückziehen - und sucht eine Nachfolge.

Mauern – Wer an Flohmärkte im nördlichen Landkreis Freising denkt, hat schnell das Großereignis auf dem Moosburger Flugplatz im Kopf. Doch der Trubel auf der „Kipp“, der als einer der größten Flohmärkte Bayerns gilt, ist nicht jedermanns Sache. Wer stattdessen lieber ohne dichtes Gedränge und auf überschaubarem Terrain auf Schnäppchenjagd geht – oder in dieser Atmosphäre verkaufen will, für den ist der Mauerner Flohmarkt seit Jahren eine gute Adresse.

Organisiert wird dieser seit der Gründung vor 13 Jahren von Hildegard Stolle. Doch mit der Ankündigung des nächsten Termins am Sonntag, 3. September (siehe Textende), verband die Mauernerin nun auch einen Appell: Stolle ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Warum sie sich zurückzieht und welches Profil dieses Ehrenamt braucht, verrät sie im FT-Interview.

Freisinger Tagblatt: Frau Stolle, Sie sind das Gesicht des Mauerner Flohmarkts. Warum wollen Sie aufhören?

Hildegard Stolle: Die beiden kommenden Flohmärkte am 3. September und 1. Oktober mache ich noch. Aber dann möchte ich ein bisschen mehr Zeit für meinen Mann haben, und ich bin auch schon 73 Jahre alt. Ich hab’ mich immer allein um die Organisation gekümmert und hätte eigentlich auch schon dieses Jahr aufgehört, habe mich dann aber nochmal für eine Fortsetzung bereit erklärt. Ich hatte auch bei den örtlichen Vereinen nachgefragt, ob sie den Flohmarkt weiterführen wollen. Aber es hat keiner Zeit.

Was zeichnet den Flohmarkt in Mauern aus?

Hildegard Stolle (73) will künftig kürzertreten. © Nico Bauer (Archiv)

Eine Besonderheit ist, dass keine gewerblichen Händler erlaubt sind. Wenn ich mir Moosburg anschaue, dann wird an vielen Ständen ausschließlich Neuware verkauft. Bei uns sind die Besucher froh, dass es ein schöner, kleiner und gemütlicher Flohmarkt ist. Meist sind so zwischen 30 und 50 Verkäufer da. Zudem ist der Markt zeitlich auch später als andere angesetzt – damit sich die Menschen im umliegenden Wohngebiet nicht gestört fühlen. Viele Flohmarkt-Teilnehmer haben mir seither gesagt: „Gottseidank kann ich ausschlafen.“ (lacht) Die Einnahmen aus der Standmiete werden nach Deckung der Unkosten immer an soziale Zwecke weitergegeben.

Welsches Profil sollte Ihre Nachfolge erfüllen?

Es sollte idealerweise jemand aus Mauern sein. Die Person muss im Vorfeld die Plakate erstellen, sie dann austeilen und ein paar Tage vorher auf dem Platz Schilder aufhängen, damit die Fläche auch frei ist. Am Abend davor wird dann immer abgesperrt und am Flohmarkttag sollte man um 9 Uhr vor Ort sein – also eine Stunde vor dem Aufbau. Um 10 Uhr werden die Leute reingelassen, dann braucht es noch jemanden, der sie einweist. Ich werde den Markt auf jeden Fall noch weiter mit Rat und Tat begleiten, ich will niemanden ins kalte Wasser schmeißen.

Interview: Armin Forster

Alle Infos zum Flohmarkt-Termin am 3. September in Mauern Der nächste Flohmarkt in Mauern findet am Sonntag, 3. September, von 11 bis 15 Uhr an der örtlichen Mehrzweckhalle statt. Der Aufbau beginnt um 10 Uhr. Gewerbliche Händler sind nicht erlaubt. Kontakt zu Hildegard Stolle: Tel. (08764) 947675.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.