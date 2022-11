Mauerns Infrastruktur in Bewegung: Ortschef berichtet von großen Vorhaben und beantwortet Fragen

Von: Nico Bauer

Ordentlich besucht: Mehr als 50 Gäste kamen zur Bürgerversammlung ins Alte Rathaus. © Bauer

Die Mauerner Bürgerversammlung hat Ortschef Georg Krojer jetzt genutzt, um vor allem über große Infrastruktur-Projekte in der Gemeinde zu berichten.

Mauern – Die Gemeinde Mauern ist eine größere Baustelle, auf der aktuell viel vorangeht. In der Bürgerversammlung berichtete Ortschef Georg Krojer am Montag nun, wo es gut läuft und wo die nächsten Aktionen anstehen.

Bei dem kommunalen Wohnbauprojekt mit einem Kostenvolumen von aktuell 6,6 Millionen Euro befindet man sich auf der Zielgeraden. Der Bezug der 21 Wohnungen ist für Februar/März 2023 vorgesehen. Bewerber mit Zusagen und eventuelle Nachrücker sind kommenden Samstag (13 bis 16 Uhr) schon einmal zur Besichtigung des Hauses eingeladen. Die Gemeinde hat sich auch entschieden, die Wohnungen mit Einbauküchen zu versehen.

„Werden heuer noch fertig“

In vollem Gang befindet sich auch die zweite große Baustelle in der Birkenstraße: Dort wird derzeit die Brücke über den Hörgertshausener Bach erneuert. Die Fundamente stehen schon, und nun kommen die Fertigteile der Brücke, die rund 298.000 Euro kosten wird. „Wir werden heuer noch fertig“, sagte Krojer. Der nächste Schritt sei dann die Erneuerung der Birkenstraße, die während des Brückenneubaus der Staatsstraße in der Ortsmitte zuletzt als Ausweichroute extrem belastet war.

Georg Krojer sieht Mauern gut in der Spur. © Bauer

Ein sehr wichtiges Infrastrukturprojekt mit knapp 800.000 Euro Kosten war das Wasserrückhaltebecken Wurzelgraben. Das Projekt bietet einen Wasserrückhalt mit 40 000 Kubikmetern, wofür eine staatliche Förderung von 365.000 Euro zugesagt wurde. Georg Krojer berichtete, dass das Becken bereits etwas Wasser bei Starkregen gehalten habe und somit der den Berg hinabfließende Bach mit der Wassermenge nicht überfordert gewesen sei.

Glasfaser, Schulhaus, Kirchenmauer und Kinderbetreuung

Zur Breitbandversorgung gab es ebenfalls Infos: Die Telekom will in Mauern das Glasfasernetz ausbauen, wodurch die Gemeinde an schnelles Internet ohne eigene Kosten komme. Mit Blick auf die Schule sagte der Bürgermeister, dass eine umweltfreundliche Umstellung der Heizung möglich sei. Der Öltank könne zu einem Holzpellet-Lager umgebaut werden.

Eine Verbesserung soll es mit dem Umbau der Straße an der Kirchenmauer geben. Der Gehweg ist an der engsten Stelle der Mauer nur 50 Zentimeter breit und bei Benutzung ein absolutes Sicherheitsrisiko. Die Kirchenmauer war als Erstes da und muss deshalb nicht umgebaut werden. Mit einer Veränderung des Straßenbereichs könne laut Krojer die Mindestbreite von 1,20 Metern beim Gehweg erreicht werden. Bei Kosten von 85.000 Euro soll im Frühjahr die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen.

Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen macht nun auch notwendig, dass die Planung des dritten Kinderhauses aktiv angegangen wird. Der Rathauschef sagte, dass man definitiv vier Gruppen in dem neuen Haus benötige, und die so flexibel eingerichtet werden sollen, dass sowohl eine Nutzung als Krippe als auch Kindergarten möglich sei.

Anfragen zu Gefahrenstelle und Windrad

Bei den Anfragen kam von einem Bürger die Kritik auf, dass im Mitterfeld-Kurvenbereich am Übergang zum Edeka-Markt geparkt werde. Daraus entstehe unter anderem für Schulkinder eine Gefahrenstelle. Krojer bestätigte das Problem, hofft aber erst einmal auf die Vernunft der Autofahrer und appellierte, nicht in dem Bereich zu parken. Bei Nichteinsicht müsse man Schilder aufstellen.

Eine weitere Anfrage drehte sich um ein Windrad im Gemeindegebiet. Der Bürgermeister sagte dazu, dass man derzeit eine Studie für potenzielle Standorte im Landkreis abwarte. Mit dem Plan auf dem Tisch werde der Gemeinderat konkret weiterdiskutieren.

