Mauerns Problembrücke ist angezählt - Doch für einen Neubau braucht es Geld von der Regierung

Von: Nico Bauer

Die Brücke an der Gandorfer Straße bei Waldruh befindet sich in einem schlechten Zustand und ist bereits auf drei Tonnen begrenzt – was jedoch oft ignoriert wird. © Bauer

In Mauern soll es der „schlechtesten Brücke“ der Gemeinde an den Kragen gehen. Doch für den dringend benötigten Neubau braucht es erst Geld von außerhalb.

Mauern – In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Mauern schon zwei Brücken erneuert, aber das eigentlich am schlechtesten bewertete Bauwerk blieb bislang unberührt. Nun hat der Gemeinderat die Erneuerung der Brücke über den Mauerner Bach in den Ortsteil Waldruh beschlossen. Bürgermeister Georg Krojer machte jedoch deutlich, dass die Kommune die Maßnahme nicht ohne Zuschüsse stemmen kann.

Die Brücke über den Mauerner Bach war in der Liste der Sanierungen und Erneuerungen etwas hinten angestellt worden, weil noch Flächen für die Maßnahmen fehlten. Nun erklärte der Ortschef, dass die Gemeinde auf beiden Uferseiten des Bachs die benötigten Flächen gekauft hat. Damit sind die Voraussetzungen für den Baubeginn gegeben. „Eigentlich ist das unsere schlechteste Brücke im Gemeindebereich“, sagte Georg Krojer. Mittlerweile wurde das Bauwerk auf maximal drei Tonnen Gewicht beschränkt, doch alle wissen um den eher dekorativen Wert dieses Schildes. Die Brücke wird regelmäßig von Landwirten genutzt, die sie mit schwerem Gerät und einem Vielfachen der Tonnagebeschränkung überqueren. Krojer sagte, dass die Brücke halte und keine akute Gefahr bestehe, aber man müsse nun auch handeln.

Kostenschätzung ist explodiert

Mittlerweile ist die Kostenschätzung aber auch explodiert. 2018 hatte das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro brutto 385.000 Euro kalkuliert – und nun liegt man bei netto 540.000, was brutto um die 650.000 Euro ausmacht. „Ohne Zuschüsse können wir das nicht stemmen“, betonte Krojer, „weil wir sonst ein Jahr lang gar nichts anderes mehr machen könnten.“ Die Anträge an die Regierung von Oberbayern wurden ihm zufolge bereits gestellt. Möglich sei eine maximale Förderung von 80 bis 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Der Rathauschef machte außerdem deutlich, dass für die Bürger von Waldruh mit der Brückenerneuerung an der Gandorfer Straße eine harte Zeit anbreche, wenn das Bauwerk neu errichtet wird. Um mit dem Auto nach Mauern zu kommen, müssen die Bürger dann einen riesigen Umweg über die Ortsteile Gandorf und Thal fahren. „Der Bach ist an dieser Stelle zu breit für eine Ersatzbrücke“, sagte Krojer. Die Gemeinde ist immerhin im Besitz einer kleinen Ersatzbrücke, die bei Waldruh für Fußgänger und Radfahrer installiert werden soll. Die Fußgängerbrücke hatte die Gemeinde zuletzt an die Stadt Moosburg verliehen und kann sie jetzt wieder einsetzen.

Bei Starkregen bildet der Durchfluss ein Nadelöhr und stellt für Mauerns Zentrum eine Hochwassergefahr dar. © Bauer

Die Erneuerung der Brücke über den Mauerner Bach ist aber auch für den Hochwasserschutz extrem wichtig. Der Mauerner Bach kommt von Figlsdorf/Altfalterbach und wird dann mit weiteren Gewässern gespeist. Kurz vor der Gemeindegrenze kommt der Nandlstädter Bach dazu und im Ortszentrum von Mauern der Hörgertshausener Bach, der in der Vergangenheit schon dramatisches Hochwasser im Ort ausgelöst hat. Mit diesen hineinfließenden Gewässern gewinnt der Mauerner Bach auf dem Weg aus dem Ort heraus an Masse und die stößt auf einen begrenzten Bereich unter der Brücke. Dieser bildet das klassische Nadelöhr und hat bei Starkregenereignissen in der Vergangenheit schon die Flächen bis zurück zum Mauerner Ortskern geflutet. Mit dem Neubau soll dann auch diese Gefahr beseitigt sein. Angesichts der immer öfter aufkommenden Wetter-Extremlagen macht das die Brückenerneuerung eher noch dringlicher.

Der Gemeinderat stimmte dem Brücken-Neubau grundsätzlich zu. Nun wartet die Kommune auf die Antwort der oberbayerischen Regierung.

