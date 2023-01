Närrische Zeit schwungvoll eröffnet: Narrhalla Mauern feiert Inthronisation und begeistert mit Programm

Von: Nico Bauer

Toller erster Auftritt: Zum Ungarischen Tanz Nummer 5 von Komponist Johannes Brahms präsentierte die Garde ihren Gardemarsch. © Bauer

Mit dem Inthronisationsball ist die Narrhalla Mauern in die Faschingssaison gestartet. Das Prinzenpaar und die Garde begeisterten mit ihren Auftritten.

Mauern – Die Normalität ist wieder zurück in der Faschingshochburg Mauern: Bei der Inthronisation am Donnerstagabend im Alten Wirt stellte die Narrhalla ihr Programm vor und gab dem neuen Prinzenpaar den Ritterschlag. Der erste Schritt zur Normalität war die letzte Amtshandlung von „unserem Dauerprinzenpaar“ (Bürgermeister Georg Krojer). Julia I. und Matthias IV. tanzten noch einen letzten Walzer und erhielten die ersten Orden des Faschings 2023, in dem es neben rauschenden Festen beim Alten Wirt auch wieder den traditionellen Faschingsumzug geben wird. Für den Umzug in den heißen Faschingstagen kündigte Georg Krojer schon eine Umplanung der gewohnten Wegstrecke an. Heuer werde der Zug nicht in Richtung Wollersdorf aufgelöst, sondern entlang der Hauptstraße Richtung Hörgertshausen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause bekam das neue Prinzenpaar Laura I. (Oberprieler) und Johannes X. (Sedlmeier) den Ritterschlag und dann das Zepter in die Hand. Von Bürgermeister Georg Krojer bekamen die närrischen Regenten dazu den Rathausschlüssel, nachdem die in zwei Jahren etwas eingerostete Samt-Schatulle doch aufging. Der Bürgermeister gratulierte der Narrhalla auch zur Auswahl des neuen Prinzenpaars: „Die beiden stammen aus ganz bekannten Mauerner Faschingsfamilien.“

Einen traumhaften Prinzenwalzer legten Laura Oberprieler und Johannes Sedlmeier aufs Parkett. © Bauer

Prinzessin Laura I. deutete in der kurzen Auftaktrede gleich die Vorfreude auf das familiäre Sponsoring an: „Schön, dass mich meine Eltern viel unterstützen, jetzt werde ich den Geldbeutel vom Papa richtig ausnützen.“ Die bisherige Prinzessin Julia Engel kann sich nun wieder ihrer eigentlichen Aufgabe widmen. Zusammen mit Sophia Filipp trainiert sie die Gardemädels, die sich heuer neue Choreographien erarbeitet haben und mit weißen Fächern ein außergewöhnliches Element in ihr Bild hineingebracht haben.

Beim Gardemarsch tanzten die jungen Damen aus Mauern zum Ungarischen Tanz Nummer 5 von Komponist Johannes Brahms. Für die Zugabe wählte man „Baboushka“ von David Garrett aus. Und auch das Prinzenpaar hatte einen Start nach Maß. Den Prinzenwalzer tanzte man zu „Midnight Waltz“ von David Garrett. Zusammen mit Trainerin Rebecca Metz hatte sich das Duo perfekt auf diesen Faschingsstart vorbereitet. Der Prinz hatte sich dann auch die Belohnung verdient – Bussis verteilend nach dem Prinzenwalzer seine Garde abzuschreiten.

Lautstarker Einzug: Die Senatoren – und auch die Elferräte – waren beim Inthronisationsball am Donnerstag in Mauern in Partylaune – zur Freude der vielen Gäste. © Bauer

Die Narrhalla Mauern ist nach zwei ausgefallenen Faschingsjahren wieder breit aufgestellt. Senatoren und Elferrat waren lautstark wie eh und je. Zudem hat man neben dem Prinzenpaar und der Garde in diesem Fasching noch die Jugendshowtanzgruppe Fireflies und die Showtanzgruppe der Erwachsenen. Mit dieser Mannschaft geht man nun in die Saison, in der man zwei Kinderbälle (15. Januar, 12. Februar) und ein Gardetreffen (21. Januar) ausrichtet. Der Klassiker Narrisch Mauern wird am Unsinnigen Donnerstag, 16., und Rußigen Freitag, 17. Februar, gefeiert. Finaler Höhepunkt ist dann am Faschingssonntag, 19. Februar, wenn sich ab 14 Uhr der närrische Umzug durch die Ortschaft schlängelt.

