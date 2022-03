Narrhalla Mauern nutzt Krapfenverkauf als Mittel zum zwischenmenschlichen Austausch

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Narrhalla Mauern hat ihre Besucher mit guter Laune empfangen. © Bauer

Corona und die Ukraine: Die aktuellen Krisen dämpfen die diesjährige Faschingsfreude. Die Narrhalla Mauern wollte die Menschen dennoch zusammenbringen - mit Krapfen.

Mauern – Normalerweise hätte die Narrhalla Mauern in diesen Tagen einen Partymarathon absolviert, aber Corona bremste auch heuer alles aus und der Krieg in der Ukraine dämpft zusätzlich jede Feierstimmung. Um die Menschen dennoch zusammenzubringen, hat der Faschingsverein am Samstag einen unkonventionellen Krapfenverkauf organisiert.

Ursprünglich hatte man ein „Drive-In“ nach dem Vorbild amerikanischer Fastfood-Restaurants geplant, doch die Lockerungen der vergangenen Tage machten mehr möglich: So wurde in einem kleinen Zelt ein Verkaufsstand installiert, an dem Kartons mit bestellten Krapfen in verschiedenen Geschmacksrichtungen abgeholt werden konnten. Rund 300 der süßen Gebäcke hatte die Narrhalla beim ehemaligen Prinzen Karl Schrafstetter in dessen Mauerner Bäckerei bestellt und an die Leute gebracht.

Etwas Geselligkeit im kleinen Rahmen

Marina Hagl organisiert normalerweise nach dem großen Umzug am Faschingssonntag das bunte Treiben rund ums Rathaus – und angesichts dieser Erfahrung war der Krapfenverkauf für sie eine Kleinigkeit. „Wir wollen uns den Leuten zeigen“, sagte sie und betonte, dass man im kleinen Rahmen etwas Geselligkeit möglich machen wollte. Vor Ort war es spürbar, dass die Menschen nicht nur die Bäckerprodukte abholen wollten, sondern sich nach einem kleinen Ratsch und ein paar netten Minuten gesehnt hatten. Zudem hatte Organisatorin Marina Hagl kleine Orden gebastelt, mit denen man vor Ort den Kindern Freude machte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Narrhalla ging es mit der Aktion nicht darum, Geld für die Vereinskasse zu verdienen. Der Vorsitzende Jakob Felsl betonte, dass man selbst nach zwei Jahren ohne Fasching die laufenden Kosten ohne Probleme tragen könne, man aber der Bevölkerung etwas anbieten wollte. Dafür hatte es jedoch nicht nur positive Resonanz, sondern auch kritische Stimmen gegeben.

Starker Zusammenhalt unter Vereinen

Von besonderer Symbolkraft beim Krapfenverkauf waren die Besuche von mehreren Narrhalla-Abordnungen aus nahezu allen Nachbargemeinden. Normalerweise treffen sich die Vereine bei den Umzügen in Moosburg, Mauern oder Gammelsdorf, bei Gardetreffen sowie auf Bällen. Der Zusammenhalt, so zeigte sich, ist auch in dieser schweren Zeit groß, und alle miteinander verband der große Wunsch, nach zwei Jahren Zwangspause im nächsten Fasching wieder ganz normal zu feiern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.