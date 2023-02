„Narrisch Mauern“: Ein märchenhaftes Feuerwerk der Unterhaltung

Von: Nico Bauer

Teilen

Die sieben Geißlein bei ihrer fulminanten Tanzeinlage. © Nico Bauer

Die Narrhalla Mauern hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Über das jüngste „Narrisch Mauern“ wird wohl noch lange gelacht werden.

Mauern – „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute“ – Mauerns Faschingsprinzen regieren nur ein Jahr, bleiben aber lebenslänglich Teil des Faschings. Beim diesjährigen zweitägigen Ball-Spektakel „Narrisch Mauern“ entführten die Ex-Prinzen mit ihrer Einlage in den Märchenwald – und brannten eine Stunde lang ein Feuerwerk der Unterhaltung ab.

Die Bremer Stadtmusikanten bekamen im Märchenwald überraschend Besuch von einem „Klima Gleba“. © Nico Bauer

27 Ex-Prinzen waren beteiligt an der rekordverdächtigen Einlage, bei der sich alles um Märchen drehte: Der Opa las der kleinen Greta „Hänsel und Gretel“ vor, aber die Enkelin hatte das ganz anderes bei Netflix erlebt. In der modernen Fassung finden Hans und Greta-Chantal ein Tiny-Haus, nachdem die Handyakkus leer sind und das GPS weg ist. Greta leidet darunter, „dass ich diesen Lost Place nicht meinen elf Followern in der Elfer-Gruppe posten kann“. Die Gender-Hexe im Sadomaso-Outfit strapazierte dann noch einmal die Lachnerven.

Die Tanzrunden wurden vom Publikum des Faschingsballs „Narrisch Mauern“ immer wieder begeistert angenommen. © Nico Bauer

Beim „Wolf und den sieben Geißlein“ erlebte man den entspanntesten Wolf der Welt. Sein Motto: „Des is oana von de Mauerner Jäger, da Haberer, der trifft mi eh ned!“ Die Geißlein kamen wegen Magenproblemen des Wolfs („Die kalte Vorspeise war schon krank, das hatte Scharlach“) wieder frei. Und dann legten die sieben Geißlein einen fulminanten Tanzauftritt hin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit Pinocchio ging es weiter an die kommunalen Themen. Pinocchio sagte, dass der gemeindliche Wohnbau von Mauern die günstigsten Mieten weit und breit habe. Und einmal in Fahrt, sagte er gleich noch den Aufstieg der Fußballer voraus. In beiden Fällen wuchs die Nase auf eine besorgniserregende Länge. Kurzfristig unterbrochen wurde der Dialog zwischen Fuchs, Kater und Pinocchio durch einen „Klima-Gleba“, der sich an der Wand festpappte.

Pinocchio log, und die Nase wurde immer länger. © Nico Bauer

Das finale Märchen waren „Die Bremer Stadtmusikanten“, die aber nur zu dritt auf der Bühne im Alten Wirt standen. Mit Verspätung, aber dafür umso enthusiastischer stürmte das wohlgenährte Bio-Giggerl die Bühne und brachte auch diese Geschichte zum glücklichen Ende. Mauerns Faschingsfreunde bekamen eine große Show geboten, mit frechen lokalen Seitenhieben, die alle noch im grünen Bereich waren. Die Ex-Prinzen bildeten den gigantischen Höhepunkt von „Narrisch Mauern“, aber darüber hinaus gab es noch weitere sehenswerte Einlagen.

So tanzten elf Ex-Prinzessinnen Flamenco und bewiesen dabei ihre lebenslängliche Verankerung in der Faschingshochburg Mauern. Die zehn Senatoren tanzten „Viva la Mexico“ und der Elferrat ließ die Neue Deutsche Welle aufleben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.