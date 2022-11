Parkende Autos bis zu den Ortsschildern: Schlossweihnacht lockt viele Besucher nach Mauern

Von: Nico Bauer

Die Erlöse aus den Verkaufsständen sind für viele örtliche Vereine wichtige Einnahmesäulen. © Bauer

Mauerner Schlossweihnacht zieht zahlreiche Besucher an. Die Schlossweihnacht in Mauern ist zurück: Nach zwei Jahren Pause herrschte am Samstag Hochbetrieb.

Mauern – Für große Festivitäten brauchen die Mauerner keine Unterstützung von außen. Sowohl die Stände als auch das Programm der Schlossweihnacht gestalteten alle Vereine und Institutionen aus der Gemeinde gemeinsam. Und dieser Adventsmarkt gehört zu den stimmungsvollsten im gesamten Landkreis. Das zeigte sich auch daran, dass Mauern bis zu den Ortsausgängen zugeparkt war, was sonst nur beim Faschingsumzug der Fall ist.

Der katholische Kindergarten St. Johannes war gleich zweimal auf der Schlossweihnacht vertreten. Einerseits gestaltete der Nachwuchs auf der Bühne das Programm im Wechsel mit anderen Kinderhäusern. Auf der anderen Seite betrieben vier freundliche Damen des Elternbeirats den mit Liebe dekorierten Stand. Neben Gebäck, Glühwein und Kinderpunsch hatte die Gruppe auch verschiedene Basteleien im Angebot. Die Kreativgruppe des Elternbeirats hatte sich einiges einfallen lassen.

Am Stand des Elternbeirats des Kindergartens St. Johannes standen (v. l.) Anita Bauer, Charlene Jerschke, Hannelore Halbinger und Kathrin Baumeister-Krojer. © Bauer

Mit den Einnahmen kann der Elternbeirat den Kindergarten unterstützen und einen Wunsch erfüllen. Im Anschluss an die letzte Schlossweihnacht wurde beispielsweise eine Rutsche angeschafft. Nach dem finalen Kassensturz werden sich das Team von St. Johannes und der Elternbeirat zusammensetzen und sich auf Verwendungssuche begeben.

Viele Auftritte

Die Bühne in der Mitte der Schlosswiese zeigte dann die kulturelle Vielfalt der Gegend: Der Tag begann mit der Blaskapelle Hörgertshausen-Mauern und endete mit den Jagdhornbläsern. Dazwischen traten die verschiedenen Kindertagesstätten auf, der Singkreis hatte Adventslieder einstudiert und Martina Weise las Weihnachtsgeschichten für Kinder vor. Die jungen Gäste konnten sich auch am Stand des Kindergartens in dem dort anschließenden Bastelzelt amüsieren.

Nach zwei Jahren Pause war die Schlossweihnacht gefühlt besser denn je besucht. Und viele Vereine freuten sich darüber, wieder Gelder zu erwirtschaften, die den Mitgliedern und damit der gut funktionierenden Dorfgemeinschaft zugutekommen werden.

