Prädestiniert für den Thron: Narrhalla Mauern lüftet Geheimnis um Prinzenpaar - Sie sind bestens bekannt

Von: Nico Bauer

Unter reichlich Applaus marschierte „Fitnesstrainer“ Felix Mooshofer in den Saal des Alten Wirts ein. Neben diesem Sketch ging es an diesem Abend vor allem um die Vorstellung des Prinzenpaars. © Bauer

Die Narrhalla Mauern hat wieder ein Prinzenpaar: Laura Oberprieler und Johannes Sedlmeier stehen in dieser Saison an der Spitze der Faschingshochburg.

Mauern – Als sich der Vorhang öffnete, blieben keine Fragen mehr offen: Bei der Vorstellung des Mauerner Prinzenpaars am Samstag im Alten Wirt musste man zu den Auserwählten Laura Oberprieler (Laura I. von Tanz und Reisetraum) und Johannes Sedlmeier (Johannes X. von Sport und Technik) eigentlich nichts mehr sagen. Das Prinzenpaar ist im Ort bestens bekannt.

Souverän beim ersten Prinzenwalzer: Laura Oberprieler und Johannes Sedlmeier sind Mauerns neue Regenten. © Bauer

Die 26-jährige Laura Oberprieler stammt aus Mauern, und vor allem kommt sie aus einer extrem närrischen Familie. Die Mutter war schon Gardemädchen und der Vater schaffte es auf der Fasching-Karriereleiter ganz nach oben – als Elferrat, Hofmarschall und Präsident. „Das ist für uns eine großartige Familie“, sagte der aktuelle Präsident, Jakob Felsl. Prinzessin Laura hatte schon in der Kindergarde der Narrhalla begonnen und war in den vergangenen Jahren Hofdame sowie Trainerin von Elferrat oder Jugendgruppen.

Johannes Sedlmeier ist 30 Jahre alt und ebenfalls Mauerner. Ihm wurde schon einmal aufs Brot geschmiert, dass seine beiden Cousins jeweils Prinz und Präsident waren. Damit ist für den Regenten der kommenden Faschingssaison auch klar, was nach dem Prinzenthron folgen sollte. Johannes, der Zehnte, ist seit 2012 in der Narrhalla dabei und blickt auf die Stationen Elferrat, Senator und Präsidium. Er zeichnet für die digitalen Auftritte der Narrhalla verantwortlich.

Viel zu Lachen gab es beim Sketch von (v. l.) Michaela Hartig-Bauer, Lukas Spangenberg und Jakob Felsl. © Bauer

In den benachbarten Faschingshochburgen Mauern und Gammelsdorf ist es guter Brauch, dass das Volk so laut schreit, damit man die Verkündung des Prinzenpaars auch in der Nachbarschaft akustisch wahrnimmt. Den Wettbewerb haben am Samstagabend die Mauerner mit einer unfassbaren Stimmung sowie Lärmquote gewonnen.

Vor der Prinzenpaar-Vorstellung hatten sich die beiden Präsidenten Jakob Felsl und Lukas Spangenberg selbst auf die Schippe genommen. Sie begannen als übergewichtige Corona-Opfer mit endlosen Bierdeckeln, die beim Wirt zu begleichen waren. Dann kam aber der Narrhalla-Fitnesscoach, und dank eines lustigen Videos sah das Publikum im Fitnessstudio trainierende Präsidenten, die dann jung, adrett, dynamisch und schick auf die Bühne kamen, um neben dem eloquenten Prinzenpaar nicht abzufallen.

Die Gäste hatten bei dem Sketch jede Menge Spaß. Schließlich zog Lukas Spangenberg den Hut vor dem Prinzenpaar: „Wir haben uns die beiden schon vor geraumer Zeit ausgesucht, und dann haben beide eineinhalb Jahre Stillschweigen durchgehalten. Respekt!“

