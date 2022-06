Mauern in Feierlaune: Schon der Auftakt zur Fahnenweihe übertrifft die Erwartungen der Landjugend

Dirndl und Lederhosen soweit das Auge reichte: Im Festzelt ging es schon zum Auftakt der Landjugend-Feier traditionell zu. © Michalek

Die Landjugend Mauern feiert Fahnenweihe. Den Bieranstich zum Auftakt besuchten mehr Gäste als erwartet.

Mauern – Mit einem Auftakt nach Maß starteten die vier heißen Festtage von Mauern. Bei der bunten Party der Landjugend zur Fahnenweihe am Sonntag war bereits zum Auftakt das Zelt fast ganz voll. Mit der Kapelle Josef Menzl startete das Fest.

Drei Schläge brauchte Bürgermeister Georg Krojer, um das erste Fass anzuzapfen. © Bauer

Der Höhepunkt

Für das erste Highlight ist traditionell der Bürgermeister zuständig. Georg Krojer zapfte das erste Fass mit satten drei Schlägen an. Die erwartete Zahl der Besucher wurde bereits vor dem Wochenende übertroffen. Korbinian Pflügler, der Vorsitzende des Festausschusses, stellte zufrieden fest, dass die Burschen in einer schwierigen Planungszeit alles richtig gemacht haben. Schließlich gab es in der monatelangen Vorbereitung etliche Unsicherheiten wegen der Coronasituation, und auch das Programm musste zwischenzeitlich noch einmal umgestellt werden. Die Blasmusiker sorgten für mächtig Stimmung.

Das Programm

Dann folgte noch Freitagabend die Zeltparty „Welcome to Candyland“ für das junge Publikum.

Diesen Samstag bereiten sich die Burschen mit der Partyband „zruck zu Dir“ auf das große Finale vor.

Am Sonntag um 8.30 Uhr geht es dann los mit dem Kirchenzug vom Festzelt zur Schlosswiese, wo der Gottesdienst mit der feierlichen Fahnenweihe erfolgt. Am Nachmittag ab 14 Uhr unternimmt man dann einen langen Festumzug durch Mauern. Hier führt die Rundroute mit Start und Ziel am Bierzelt über die Hauptstraße, Hochfeldstraße und Bergstraße. Die riesige Anzahl von 94 Vereinen hat sich angesagt für diesen Umzug.

Mit dabei sind die Vereine aus der Gemeinde sowie Burschenvereine und Landjugendgruppen aus der Region. Nico Bauer

