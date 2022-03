„Tränen vor Rührung“: So kamen in Mauern 7,5 Tonnen Sachspenden für die Ukraine zusammen

Von: Armin Forster

Teilen

Volle Gartenhütte, Gefüllte Garage: Insgesamt 7,5 Tonnen Sachspenden warten in Mauern auf den Abtransport. © privat

Ein Aufruf in Mauern löste eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine aus. Hier erzählt die Initiatorin (36), wie es dazu kam - und was nun folgt.

Mauern – Das Mitgefühl mit der notleidenden ukrainischen Bevölkerung verwandelt hierzulande ganz normale Privatleute über Nacht zu Managern für humanitäre Hilfsaktionen. Ein Beispiel aus Mauern ist Adriana Hänsel (36): Die Angestellte im Öffentlichen Dienst hat gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriela Mihaluca und Nachbarn eine beachtliche Sachspendenaktion gestemmt. Im Interview erzählt sie von einer unglaublichen Woche und davon, wie es nun weiter geht.

Freisinger Tagblatt: Frau Hänsel, 7,5 Tonnen Sachspenden haben Sie und Ihre Mitstreiter in einer Woche in Ihren Privatgaragen gesammelt. Die Aktion ist inzwischen beendet. Mit welchem Gefühl blicken sie auf das Erreichte?

Adriana Hänsel: Das lässt sich schwer in Worte fassen. Es hat sich alles wahnsinnig schnell entwickelt und die Menschen waren unglaublich lieb.

Gabriela Mihaluca und Adriana Hänsel - Mutter und Tochter - haben die Sammlung der Ukraine-Sachspenden in Mauern initiiert. © privat

Aus der gesamten Region strömten in Leute zu Ihnen nach Mauern, um Sachspenden abzugeben. Wie kam es dazu?

Meine Mutter und ich hatten am Samstag vor einer Woche angefangen, in unserem Umfeld publik zu machen, dass wir für die ukrainische Bevölkerung sammeln. Als am folgenden Morgen kurz nach 8 Uhr die erste Kiste bei uns angeliefert wurde, waren wir so glücklich und stolz, dass etwas zustande kommt. Dann rollten immer mehr Autos an. Unsere Nachbarin, Sabine Heigl, hatte den Spendenaufruf in ein paar WhatsApp-Gruppen weitergeleitet, in denen es sonst um Kinderkleiderbasars geht. Um die Gruppen dort von den vielen Nachfragen zu entlasten, haben wir eine eigene eröffnet. Zeitweise waren über 100 Mitglieder beigetreten. Alle wollten wissen: Wohin genau wird gespendet, was nehmen wir an, was nicht – und bis wann? Von früh bis spät kamen die Leute vorbei, manche nur mit einer Tüte, andere mit vollen Kofferräumen. Teilweise standen mehrere Autos Schlange. Es waren auch kleine Kinder da, die ihr eigenes Spielzeug in den Karton geworfen haben. Da bist du dann vor Rührung nur noch mit Tränen in den Augen dagestanden.

Wie haben Sie diesen Ansturm bewältigt?

Wir hätten es nie im Leben geschafft, wenn eine Familie aus Au, die eigentlich nur zum Spenden gekommen war, nicht gleich dageblieben wäre: Oliver und Antje Kopriva mit ihrer Tochter Emma. Ihre vierjährige Elisa hat derweil mit meinem gleich alten Sohn gespielt. Die Familie ist ein echtes Traumteam! Auch andere Nachbarinnen haben den ganzen Tag mitgeholfen. Die Familie Hörmannskirchner gegenüber hat uns dazu ihre Garage für die Sammlung zur Verfügung gestellt.

Welches Ziel hatten Sie sich für Ihre Sachspenden ausgesucht?

Meine Mutter konnte Kontakt zum rumänischen Institut für Notfallhilfe, dem ISU, aufnehmen. Das kann man etwa mit dem deutschen THW vergleichen. Ein Offizier der Organisation hat mir einen Standort an der rumänisch-ukrainischen Grenze geschickt, wo Spenden angenommen werden. Dorthin sollte alles geliefert werden. Aber ich habe ihn inzwischen informiert, dass wir eine schnellere Lösung gefunden haben.

Wie das?

Ich war zunächst auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit für die 7,5 Tonnen und habe dazu zahlreiche Logistikunternehmen angefragt, zunächst vergeblich. Dann ist mir eingefallen: Wenn unsere Freiwillige Feuerwehr Mauern ja auch sammelt, dann haben die bestimmt die bessere Logistik. Auf meine Anfrage hin waren sie supernett. Sie sind vorbeigekommen, haben sich alles angeschaut und gesagt, dass sie unsere Sachen abholen, sobald ihre eigenen Spenden abgewickelt sind. Die Feuerwehr liefert alles zu einer Sammelstelle an den Flughafen, von wo aus es direkt in die Ukraine geflogen wird. Besser kriegt es ja keiner hin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ist Ihre Hilfsaktion damit beendet, oder werden Sie nochmals aktiv?

Wenn wir alles frei geräumt haben und es nochmal notwendig wird, könnten wir wieder etwas starten. Aber dann ist es besser organisiert (lacht). Und wir sammeln an einer anderen Stelle, nicht mehr mitten im Wohngebiet.

Haben sich Ihre Nachbarn gestört gefühlt?

Nein, nein, da gab es überhaupt keine Beschwerden. Viele haben ja selbst mitgeholfen. Und unsere Nachbarschaft ist dadurch definitiv enger zusammengewachsen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.