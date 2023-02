Unfall bei Mauern fordert drei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden - Stundenlange Sperrung

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen in der Gemeinde Mauern ereignet. © FW Mauern

In der Gemeinde Mauern ist es mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unglücksstelle war daraufhin im morgendlichen Berufsverkehr gesperrt.

Mauern - Mit seinem VW Tiguan war am Mittwoch gegen 6.45 Uhr ein 43-Jähriger auf der Kreisstraße FS26 von Enghausen (Gemeinde Mauern) kommend in Richtung St2085 unterwegs, um nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei offensichtlich den aus Mauern kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Transit Custom, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Kurz darauf prallte noch ein 66-Jähriger mit seinem Hyundai in den Volkswagen.

Bei dem Unfallgeschehen zogen sich der 43-Jährige und der 66-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie in umliegende Krankenhäuser transportiert werden mussten. Der 53-Jährige erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei über 50.000 Euro liegen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mauern und Hörgertshausen waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie leisteten den Verletzten Erste Hilfe, regelten den Verkehr und reinigten die Unfallstelle. Der Abschnitt war für rund zwei Stunden gesperrt.

