Zechpreller in Mauerner Pension festgenommen

Buchen, aber nicht zahlen: Mit dieser Masche soll ein 51-Jähriger in der Region schon öfter Herbergsbetriebe geprellt haben. In Mauern war nun vorerst Schluss damit.

Ein mutmaßlicher Betrüger ist der Moosburger Polizei in Mauern ins Netz gegangen: Laut Bericht konnten die Beamten am Montag um 17.30 Uhr einen wohnsitzlosen Mann (51) festnehmen, der sich unter Angabe falscher Personalien in einer Pension einquartieren wollte. Er hatte dort vier Nächte gebucht.

Mit dieser Masche war er zuletzt auch in Moosburg „erfolgreich“, wo er sich nach der letzten Übernachtung aus dem Staub machte, ohne zu bezahlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Tatverdächtige zuletzt in mehreren Fällen, vor allem in Niederbayern, mit ähnlichen Betrugsmaschen in Erscheinung getreten ist.

Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut die Vorführung beim Ermittlungsrichter an. Nachdem der am Dienstagnachmittag einen Haftbefehl erließ, muss der Beschuldigte nun mit einem Gefängnisbett Vorlieb nehmen.

