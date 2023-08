Metzgerei Karl: Neueröffnung am 24. August

Moosburger Straße 55: Hier sind ab sofort Qualität, Service und höchste Handwerkskunst zu Hause. © privat

Nach Umzug und Betriebsurlaub eröffnet die Metzgerei Karl an der Moosburger Straße 55 in Zolling am 24. August neu.

Zolling – „Habt’s schon offen?“ – „Leider noch nicht!“ Diese Unterhaltung führen Metzgermeister Robert Karl, sein Sohn Jakob und seine Frau Silvia momentan regelmäßig. Denn die gepachtete Metzgerei in der Moosburger Straße 5 ist im Moment wegen Betriebsurlaub geschlossen, im Hintergrund arbeitet die Familie am endgültigen Umzug in die neuen Räume. Und die Zollinger vermissen ihren Metzger – und sind neugierig auf den Neubau. Denn nach einem kurzen Blick in den neuen Verkaufsraum folgt ein anerkennendes Nicken, ein lobendes „Schee schaut’s aus“ und ein Versprechen: „Wir sehen uns bei der Eröffnung!“

Save the Date – die Eröffnung steht bevor

Die wird am 24. August sein. Zur Neueröffnung wird die Hütte „vom Hüttenwirt aus Thann“ aufgestellt. Mit zahlreichen Eröffnungsangeboten und einem vergünstigten Mittagstisch, den Jakob und seine Mama Silvia Karl zubereiten. Das Essen kann in gemütlicher Atmosphäre gespeist werden.

Neue Sitzmöglichkeiten laden die Gäste zum Verweilen und Genießen ein. © privat

Hier können sich dann die Zollinger von den neuen Möglichkeiten der Metzgerei Karl überzeugen. Denn dank der größeren Produktionsflächen und der größeren Küche kann auch das Angebot aufgestockt werden. „In der Mittagszeit war es oft ein drunter und drüber, weil einfach der Platz gefehlt hat“, berichtet Robert Karl. Deswegen hat der Bereich für die Mittagstheke im Neubau nun mehr Platz bekommen – und die Gäste Sitzmöglichkeiten. „Ich möchte, dass sich die Leute wieder etwas Zeit nehmen, um ihr Essen bei uns zu genießen“, sagt er. „Deswegen war uns wichtig, dass neben modernen Elementen auch viel Holz Einzug in die neue Metzgerei gehalten hat und eine gemütliche Atmosphäre kreiert.“ Neu im Angebot ist auch Kaffee, den es zum Genuss vor Ort oder zum Mitnehmen gibt, genauso der Dry Ager. Hier reifen Steaks 30 Tage lang auf Salzsteinen. Das mache das Fleisch besonders mürbe und zart – ideal zum Grillen. Ideal zum Grillen sei übrigens auch Wild, fügt der passionierte Jäger hinzu. „Wer es einmal probiert hat, will es nicht mehr missen!“ Reh, Wildschwein, Hirsch – was im Herbst und Winter gerne als Braten gegessen wird, eignet sich, fein mariniert oder nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, auch für den Grill.

Das Team – Garant für höchste Qualität

Ein starkes Team: Familie Karl (vorne) und ihre Mitarbeiter freuen sich auf die Eröffnung der neuen Metzgerei. © privat

Insgesamt zwölf Angestellte sorgen mit Familie Karl für den reibungslosen Ablauf und perfekten Service. Metzgermeister Robert Karl mit seinen zwei Metzgermeistern und drei Metzger-Azubis im ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr sorgen für höchste Qualität und Frische in einem modernen Maschinenpark, bei dem handwerkliche Tradition nicht verloren geht. „In unserem Betrieb wird darauf wertgelegt, dass wir ausbilden, damit das Metzgerhandwerk nicht ausstirbt!“, betont Karl. Sechs Metzgereifachverkäufer und -fachverkäuferinnen sorgen für höchste Qualität und Fachkompetenz. Die Fachkräfte kreieren Wurst-, Schinken- und Käseplatten sowie Canapés, Partybrezen und belegte Semmeln. Unterstützt wird das gesamte Team von seiner Küchenperle.

Karl kennt seine regionalen Landwirte persönlich und setzt auf kurze Transportwege des Schlachtviehs, in dem er bei einem Berufskollegen aus Kirchdorf schlachten lässt.

Catering und Partyservice

Unterwegs: Partyservice und Catering kann man in der Metzgerei Karl ebenfalls buchen. © Funk

Den Partyservice und das Catering für Betriebs- und Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen oder Vereinsfeste übernimmt Familie Karl in der Regel persönlich. Dann wird alles frisch gekocht! „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Silvia Karl. Jakob ist bekannt für seine Vor- und Nachspeisen im Glas, seine kreativen Einfälle sind überaus groß.

Ein großes Dankeschön

Tradition und Moderne: Die neue Metzgerei Karl vereint nicht nur optisch beides. © privat

Mit unserem Projektleiter Bernhard Renner haben wir das Wagnis Neubau einer Metzgerei in Angriff genommen und vollendet. Wir bedanken uns auch bei allen Firmen und Handwerkern für die gute und reibungslose Zusammenarbeit.

Familie Karl mit Team begrüßt in ihrem neuen Ladenambiente und mehr Parkplätzen ihre verehrten Stammkunden und zukünftigen Neukunden, die es schon jetzt kaum erwarten können, die Spezialitäten der Metzgerei Karl wieder genießen zu können.

Robert Karl wollte schon immer Metzger werden

Erstklassige Qualität steht für Familie Karl an oberster Stelle. © privat

Lokführer oder Pilot – das wollte Robert Karl noch nie werden. „Schon im Kindergarten hab‘ ich immer gesagt, dass ich mal Metzger werde“, erinnert er sich. Und genauso ist es dann auch gekommen. „Es liegt in der Familie“, erklärt Karl weiter. Sein Vater, seine Onkel – alle seien sie entweder Metzger oder Viehhändler gewesen. Bis auf den einen, der den Bauernhof übernehmen musste, erzählt er lachend. Nach der Lehre blieb er zunächst angestellt – der Betrieb war familiär und die Atmosphäre angenehm – bis er 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und klein mit einem Verkaufsanhänger anfing. Nach dem Verkaufsanhänger folgte der erste Umzug: in den Laden der Familie Steiger, den Karl pachtete. Mit dem Neubau an der Moosburger Straße 55 in Zolling legt Familie Karl nun Produktion, Verkaufsladen und Cateringküche zusammen.

Jakob beendete im Februar dieses Jahres seine Ausbildung als Koch – mit Auszeichnung der Regierung von Oberbayern und als Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Seitdem arbeitet er auch in der elterlichen Metzgerei mit. Zu seinen Hauptaufgaben zählt aktuell – als gelernter Koch – natürlich die Cateringküche, täglich wechselnde Mittagsmenüs und das Kreieren neuer Salate und Aufstriche, das Vorkochen diverser Soßen, Suppeneinlagen oder Fleischgerichte wie Rouladen, Gulasch, Bolognese oder Wild, die quasi als „Fertigmenüs“ für den schnellen Genuss zu Hause einfach nur noch aufgewärmt werden müssen. „Wir denken da vor allem an Berufstätige, die nach einem langen Arbeitstag einfach keine Lust mehr haben, ein aufwändiges Essen zu kochen, aber sich trotzdem qualitativ hochwertig ernähren möchten“, sagt Karl senior. Qualität und Geschmack – darauf setzen alle drei Karls. „Lieber weniger, aber dafür besser“, so könnte ihr Motto lauten. Und dabei immer mit Blick auf die Zukunft.

„Wir sind für alles gewappnet“, so der Seniorchef. Deswegen habe er auch die EU-Zulassung für seinen Betrieb angestrebt, um den Fortbestand des Familienbetriebs auch in der zweiten Generation zu sichern.

Öffnungszeiten im Überblick Die Metzgerei Karl hat ab 24. August dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags zwischen 7 Uhr und 12 Uhr geöffnet. Die Mittagsmenüs gibt es von Dienstag bis Freitag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr.

Kontakt

Metzgerei Karl

Moosburger Straße 55

85406 Zolling

08167 9890720

Web: www.metzgereikarl-zolling.de

metzgereikarl-zolling@outlook.de