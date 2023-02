Mit Träne im Knopfloch: Emotionaler Abschied von Kommandantenduo bei Feuerwehr Weng

Teilen

Der neue und der alte 1. Kommandant: Benjamin Stefani (l.) und Bernhard Eicher (r.) mit Bürgermeisterin Susanne Hartmann. © Majewski

Abschied von verdienten Führungskräften, Neuwahlen und eine Ernennung zum Ehrenkommandanten prägten jetzt die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Weng.

Weng – Bei der diesjährigen Dienst- und Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weng hat sich so einiges getan. Im Hotel Ampervilla trafen sich die Feuerwehrkameraden unter anderem auch deshalb, um neu zu wählen. Alles unter dem emotionalen Abschied des Kommandantenduos, Bernhard Eicher und Vize Markus Kistler. Bürgermeisterin Susanne Hartmann, die auch als passives Mitglied im Verein mitwirkt, sah die gut besuchte Versammlung als Zeichen der Wertschätzung für die Ämter, die heuer neu gewählt werden. Denn hohes Ansehen verdiene die Feuerwehr allemal. Sie seien die Helden, die Leid und Schäden abwenden und Verantwortung für das Allgemeinwohl übernehmen.

Dies bestätigt auch der Jahresbericht, vorgetragen von Bernhard Eicher. Insgesamt 2596 Stunden haben die 42 aktiven Mitglieder ehrenamtlich geleistet. Mit stolzen 483 Stunden wurden Lehrgänge und Weiterbildungen absolviert. Im vergangenen Jahr waren 15 Einsätze nötig – davon ein Brandeinsatz, eine Sicherheitswache und 13 technische Hilfeleistungen. Die Highlights des Jahres waren die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) und die neu installierte digitale Schließanlage, damit jeder Feuerwehrler selbstständig ein- und ausgehen kann.

Wengs neue Kommandanten: Benjamin Stefani (l.) und Sebastian Staltmaier. © Majewski

Der Ausblick ins neue Jahr fiel etwas kürzer aus, da es Aufgabe des neuen Vorstands sein wird, das Jahr entsprechend zu gestalten. Eins steht jedoch fest: Am 21. Mai findet die Fahrzeugweihe mit den Ortsvereinen und den Feuerwehren des Abschnitts im Rahmen eines Festgottesdienstes für den neuen MTW statt.

Für das emotionale Schlusswort des 1. Kommandanten lagen bereits die Taschentücher bereit. Im Januar 1999 wurde Bernhard Eicher Kommandant – ganz einfach, weil einer gesucht wurde. Damals wusste er noch nicht, dass er das Amt 24 Jahre ausführen wird. In dieser Zeit hat er eine Menge bewegt: neue Feuerwehr-Tore, Funkmelder, Ausrüstung, ein Schulungsraum und neue Fahrzeuge sind nur eine Handvoll Anschaffungen, die mithilfe von Eicher umgesetzt wurden. Die Gemeinde spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle, denn ohne sie hätte sich nichts so umsetzen lassen wie gewünscht. Während seiner Amtszeit saß er in den Büros von vier Bürgermeistern, die ihn in seinen Vorhaben stets unterstützt hätten.

Wertschätzung wurde deutlich

Bei der Frage, ob er ein guter oder schlechter Kommandant gewesen sei, sagt er: „Ein Kommandant ist nur so stark, wie das Team hinter ihm.“ Über den Abend hinweg wurde deutlich, wie sehr er von seinen Kameraden wertgeschätzt wird. Ihm wurden Eigenschaften wie Begeisterungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und ein stets offenes Ohr zugeschrieben. Doch die Kameraden müssen ihren alten Kommandanten nicht missen, denn er bleibt weiterhin als aktives Mitglied im Verein und möchte sich im Bereich Rettungssanitäter engagieren. Eicher wurde mit einem tosenden Applaus verabschiedet, zu dem er nur sagen konnte: „Ihr macht es mir nicht leicht.“

Die Wahl des neuen Kommandanten war eine knappe Angelegenheit. Benjamin Stefani wurde mit 16 von 30 Stimmen zum ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Weng gewählt. Als sein Stellvertreter wurde Sebastian Staltmaier bestimmt. Der frisch gebackene Altkommandant bot seinem Nachfolger seine tatkräftige Unterstützung an und gratulierte dem neuen Amtsträger mit der Übergabe seiner Abzeichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als Gerätewart wurde per Akklamation Peter Hofbauer im Amt bestätigt. Wegen der gestiegenen Arbeit im Feuerwehrhaus wurde ein zweiter Gerätewart ernannt: David Behrends. Ebenso wiedergewählt wurden Florian Wildmoser als erster Vorstand, Korbinian Obermayr als zweiter Vorstand, Andreas Betz als Kassier, Markus Betz als Schriftführer sowie die Kassenprüfer Georg Bichler und Stefan Hermann.

Am Ende standen noch einige Ehrungen auf dem Programm. Einige Ausscheidungen als aktive Mitglieder musste der Verein verkraften. Ausgezeichnet für ihre Dienste wurden Markus Kistler, Holger Scholz, Peter Betz, Josef Betz, Alfons Wildmoser, Michael Lochner und Ehrenvorstand Wilhelm Völkl. Klaus Widdau wurde für einen erfolgreich absolvierten Gruppenführerlehrgang geehrt und zugleich auch zum Gruppenführer befördert. Das Highlight des Abends war definitiv die Ernennung von Bernhard Eicher zum Ehrenkommandanten.

Alice Majewski

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.