Mit Zuversicht ins Erwachsenenleben: 79 Absolventen der Imma-Mack-Realschule verabschiedet

Von: Ulrike Wilms

Voll besetzt war die Aula bei der Abschlussfeier der Imma-Mack-Realschule mit Ehrengästen und Absolventen. © Wilms

79 Absolventen wurden in der Imma-Mack-Realschule gebührend verabschiedet. Auch wenn viele Schüler mit einem sehr guten Notenschnitt abschlossen, war den Rednern wichtig zu vermitteln: Noten sind nicht alles!

Eching – „Ihr habt’s geschafft! Und eure Eltern haben’s geschafft – und auch eure Lehrer haben euren Jahrgang geschafft!“ Mit diesen Worten brachte Echings Bürgermeister Sebastian Thaler diese besondere Gefühlsmischung aus Freude, Stolz und Erleichterung zum Ausdruck, der den Schulabschluss der Absolvia 2023 der Imma-Mack-Realschule in Eching kennzeichnete.

79 junge Erwachsene konnten sich bei einer stil- und schwungvollen Abschlussfeier in der voll besetzen Aula zum erfolgreichen Ende ihrer Schulzeit gratulieren lassen. Von Musikbeiträgen des Schulchores und Klaviersoli wurde die Zeugnisübergabe umrahmt. Gleich zu Beginn hieß es bezeichnenderweise „Viva La Vida“ – also „Lebe das Leben“ von Coldplay. Den Absolventen der 10. Klassen wurden von Frank Fahrner (10a), Ilona Seeger (10B), Veronika Weger (10c) und Susanne Jantschek (10d) die Zeugnisse der Mittleren Reife überreicht. Diese bezeichnete Thaler als einen wichtigen „Schlüssel“ ins Erwachsenenleben, in dem „viele Wege offen stehen“, wie Schulleiter Gerd Neubert sagte.

Bei seiner Begrüßung war es Konrektor Wolfgang Bergdolt vorbehalten, die zahlreichen Honoratioren vorzustellen, darunter namentlich Vertreter von Navis e.V., dem Partner im Schulprofil „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, der Lebenshilfe Freising, dem „Inklusions-Partner“ und auch Schwester Maria Theresia aus dem Orden der Armen Schulschwestern in München, in dem Imma Mack lebte und wirkte – die Namenspatronin der Schule und Vorbild für Zivilcourage und Nächstenliebe.

Das Quartett der Jahrgangsbesten (v.l.): Larissa Schreiber (10c, Schnitt: 1,25), Havin Bal (10c, 1,3), mit Vanessa Keller (10c, 1,33) und Philipp Kürzinger (10b, 1,33). © Wilms

Ein ganzes Bündel guter Wünsche, Ratschläge und Appelle der Festredner wurden der Absolvia mitgegeben. Den Anfang machte stellvertretender Landrat Robert Wäger. Er zeigte sich überzeugt, dass die Schüler eine hervorragende Basis haben und viel mitnehmen können, neben dem Wissen und den Schulnoten auch Mut, Toleranz und Zivilcourage. Seine klare Zusicherung lautete: „Wir brauchen euch überall!“ Und eine kurze „Handlungsanweisung“ für die jungen Erwachsenen hatte er auch parat: „Freuen Sie sich auf Ihr Leben, halten Sie ihre Herzen offen, Kämpfen Sie für ihre Ideen, aber nicht mit den Ellenbogen und ohne andere wegzuschubsen.“

Elternbeiratsvorsitzende Andrea Dannhauser war es ein Anliegen, den Stellenwert der Noten zu relativieren, denn: „Bestanden ist Bestanden“. Ihre Empfehlung an den Entlassjahrgang für diesen besonderen Moment: „Feiert euch selbst!“

„Ich klatsche für euch“, bekundete Schulleiter Gerd Neubert seinen Respekt für die erzielten Leistungen anno 2023: Die Zehntklässler hätten „Gas gegeben“ und vielfach Noten deutlich verbessert. Auf die folgenden Ergebnisse dürfe man schon stolz sein: die 10c habe einen Matheschnitt von 2,5 erreicht, die 10d in Englisch einen Schnitt von 2,2. Bei neun Schülern beginnt der Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma und bei fünfen mit einer glatten 2,0. Als Jahrgangsbeste ausgezeichnet wurde ein Quartett mit Vanessa Keller (10c), Philipp Kürzinger (10b), beide 1,33, Havin Bal (10c, 1,3) und Spitzenreiterin Larissa Schreiber (10c, 1,25).

Nicht nur die Leistung, sprich besonders gute Schulnoten, wurden gewürdigt, sondern auch besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft und soziale Kompetenz, exemplarisch bei Julian Müller, Enoch Adjale und Priscilla Nyarko. Die beiden letztgenannten sprachen auch die Dankesworte an Lehrer und Eltern und formulierten ihr Selbstvertrauen und ihre Zuversicht: „Wir können alles erreichen und mit Mut und Motivation unsere Träume verwirklichen“, sagte Enoch. Einen schönen Leitgedanken für ihre Mitschüler fand abschließend Sprecherin Priscilla: „Möge jeder von uns weiterhin wie ein Stern strahlen“.