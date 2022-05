15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei - Schaden im sechsstelligen Bereich und vier Verletzte

Von: Leyla Yildiz

Die Polizei Moosburg musste einen 15-Jährigen in einem BMW verfolgen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In Moosburg lieferte sich ein 15-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und hat dabei einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Moosburg - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in den Morgenstunden des Samstags (14. Mai) ein erst 15-Jähriger in einem BMW. Der Polizei war kurz zuvor ein junger Mann gemeldet worden, der ohne Führerschein in einem weißen 4er-BMW im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Moosburg unterwegs sei.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, hat daraufhin die Besatzung eines Streifenwagens das verdächtige Fahrzeug gegen 2.30 Uhr auf Höhe des Aquaparks Moosburg ausfindig gemacht. Doch „beim Versuch, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und seine Fahrtauglichkeit zu überprüfen, ignorierte dieser die Anweisungen der Polizeibeamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, um sich so in Begleitung eines weiteren Beifahrers der polizeilichen Kontrolle zu entziehen“.

Verfolgungsjagd von 15-Jährigem mit Polizei: Jugendlicher rammt mit Auto vier andere Fahrzeuge

Daraufhin fuhr der junge Mann durch Moosburg und beachtete dabei keinerlei Verkehrsvorschriften. Laut Polizei ist er über die Verlängerung der Böhmerwaldstraße in die Erzgebirgsstraße eingefahren, obwohl dieser Abschnitt der Verkehrsfläche nur für Fußgänger freigegeben und aus diesem Grund baulich mit einem mittigen Sperrpfosten versehen ist.

Beim Überfahren des stählernen Sperrpfostens verlor der 15-Jährige die Kontrolle über den BMW und schleuderte im weiteren Verlauf gegen insgesamt vier am Rande der Erzgebirgstraße geparkte Fahrzeuge. Sie wurden dadurch beschädigt. „Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der erst 15-jährige Fahrzeugführer unverzüglich seine Flucht im Fahrzeug fort“, schreibt die Polizei weiter.

Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd in Moosburg mit Polizei und fährt in Betonmauer

Daraufhin bremste er ohne bislang bekannten Grund in der Erzgebirgstraße, weshalb der dahinter fahrende Streifenwagen in den Kofferraum des BMWs krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallflüchtigen gegen eine Betonmauer geschoben.

Der 15-Jährige, sein 17-jähriger Beifahrer sowie der Polizeibeamte am Steuer verletzten sich infolge des Zusammenstoßes nur leicht, eine weitere Polizistin und ihre Beifahrerin hingegen erlitten schwerere Verletzungen. Sie zog sich durch den Aufprall mehrere Prellungen und einen Knochenbruch zu und blieb zunächst in stationärer Behandlung.

Verfolgungsjagd in Moosburg mit Polizei: Sachschaden rund 200.000 Euro und vier Verletzte

Nach ersten Schätzungen beträgt der Unfallschaden auf rund 200.000 Euro. „Neben der erheblich beschädigten Betonmauer und den genannten vier geparkten Fahrzeugen entstand sowohl am BMW des 15-Jährigen als auch dem Dienstfahrzeug der Polizei Totalschaden“, erklären die Beamten.

Die Verkehrspolizei Freising hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem ist es Aufgabe der polizeilichen Ermittlungen zu klären, unter welchen Umständen der Jugendliche an das Auto gelangte. Es gehört der Familie des jungen Mannes.

Die Polizei bittet alle möglichen Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei Freising unter der Telefonnummer 08161/9520 zu melden. (ly)

