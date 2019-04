„Königin der Instrumente“ muss renoviert werden

Die „Königin der Instrumente“ im Kastulusmünster Moosburg muss dringend gereinigt werden. Damit die Ausgaben geschultert werden können, wurde an Ostern bei den Gottesdiensten dafür gesammelt

Moosburg – Wer länger nicht geputzt hat, der kennt es aus Erfahrung: Staub und andere Partikel setzen sich fest. Der Orgel im Moosburger Kastulusmünster geht es nicht anders: Sämtliche Pfeifen müssen gereinigt werden, weil sich zum Beispiel auch Schimmel gebildet hat, der über kurz oder lang dazu führt, dass die Orgel nicht mehr spielbar ist, da die Pfeifen herausfallen. Auch der Spieltisch bedarf der Erneuerung – vergleichbar mit einem Pkw, der 300 000 Kilometer auf dem Buckel hat und nur noch notdürftig den Dienst versieht.

Für die Orgel, die auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird, steht die nächsten zwei Jahre eine Generalsanierung an. Im Unterschied zur sonstigen Förderung der Baumaßnahmen durch das Erzbischöfliche Ordinariat ist der Eigenanteil, also der Teil, der von der Pfarrei Sankt Kastulus zu schultern ist, hoch, und durch die parallel laufende Maßnahme bei der Johanneskirche ist auch ein Teil der Mittel gebunden. Ohne Spenden ist die Renovierung sicher nicht zu schultern. Aus diesem Grund wurden sämtliche Sammlungen an Ostern, spricht während der Auferstehungsfeier und des Pfarrgottesdienstes im Kastulusmünster dafür verwendet.

Moosburgs Stadtpfarrer Reinhold Föckersperger sagte den Kirchenbesuchern an Ostern ein herzliches Vergelt’s Gott für ihre Spenden, die helfen, dass die Orgel im Münster auch in den kommenden Jahren wieder in ihrer ganzen Fülle erklingen kann.

Markus John