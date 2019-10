13 tolle Moosburg-Motive: Der neue Stadtkalender liegt bereit

Moosburgs schönste Ecken, mit einem Blick fürs Besondere aufgestöbert und fotografiert: So könnte man den neuen Stadtkalender beschreiben. Der ist ab sofort zu haben.

Moosburg – Eigentlich gibt es in der Stadt Moosburg zu viele Motive für nur zwölf Seiten. Deshalb hatte die Jury für den Stadtkalender 2020 auch sehr schwere Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen des Fotowettbewerbs „Mein schönes Moosburg“ wurden 175 Aufnahmen von 64 verschiedenen Fotografen eingereicht. Inklusive dem Titelbild wurden nun 13 Aufnahmen ausgewählt, die ab sofort als Kalender erhältlich sind.

Die Altstadtförderer und Moosburg Marketing hatten den Wettbewerb bereits für das vergangene Jahr ins Leben gerufen, bei der zweiten Auflage legte er noch einmal zu. Rund 50 Bilder mehr als im vergangenen Jahr lagen vor. Die Jury mit Daniela Eiden, Reinhard Dick (beide Altstadtförderer), Ann-Kathrin Maier (Moosburg Marketing) und Christian Willner (Fotograf) sowie der beratende Grafiker Sebastian Eiden brauchten mehrere Durchgänge, bis am Ende aus knapp 30 Fotos die 13 Gewinner feststanden.

Die Motive waren vielfältig und mussten nur die Vorgabe erfüllen, dass sie Moosburger Orte mit öffentlichem Wiedererkennungswert zeigen sollten. Natürlich waren wieder die markanten Türme von Kastulusmünster und Johanniskirche der am meisten abgelichtete Bereich. Die Fotografen fingen aber auch viele Stimmungen ein.

Beim Titelbild handelt es sich um eine Drohnenaufnahme von Phessale Tchedre, dessen Bild so künstlerisch wie ein Gemälde daherkommt. Auch Grünen-Stadträtin Evelin Altenbeck hat es heuer mit einem Bild in den Kalender geschafft. Dieser wurde mit einer Auflage von 350 Exemplaren produziert und ist in mehreren Geschäften sowie im Büro von Moosburg Marketing erhältlich. Wenn nach den rund 300 verkauften Kalendern des Vorjahres auch diesmal Nachfrage und Absatz stimmen, könnten sich der Wettbewerb der Fotografen und der Kalender zur festen Tradition etablieren. Mit dem Verkauf von 350 Exemplaren würde sich das städtische Marketingprodukt auch finanziell tragen. Bei einem Preis von 13 Euro bietet sich der Kalender in der Weihnachtszeit ideal als lokales Geschenk an.

Die ausgewählten Fotos

Titelbild: Phessale Tchedre „Buntes Moosburg“. Monatsfotos: Januar: Kathrin Bortenschlager „Moosburg ist bei jeder Jahreszeit einzigartig“, Februar: Evelin Altenbeck „Raureif an der Isarschleuse“, März: Richard Fischer „Nah am Himmel“, April:Annette Wieser „Sonnenuntergang vor den Toren Moosburgs“, Mai: Anja Ludwig „Metzger am Platz“, Juni: Ulrike Schulz „Rosenblüte an der Stadtbücherei“, Juli: Benedikt Kastl „Den Blickwinkel ändern“, August: Phessale Tchedre „Blau im Grünen“, September: Anton Kratzer „Thonstetten und Moosburg bei Tagesanbruch“, Oktober: Björn Groß „Aschwiese“, November: Josef Niedermeier „St. Michael – Der Winter wirft seine Schatten voraus“, Dezember: Dieter Horak „Ein Hauch von erstem Schnee“.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Stadt Moosburg liegen im Moment zahlreiche Anträge vor.