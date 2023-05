15-Jähriger liefert sich in Papas Elektroauto Chaos-Verfolgungsjagd mit Polizei - Kollision mit Schulbus

Verfolgt von der Polizei flüchtete ein 15-Jähriger in einem Elektro-Audi quer durch den Landkreis Freising. © MM-Archiv

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei quer durch den Landkreis Freising hat sich jetzt ein 15-Jähriger geliefert. Die Liste der Vergehen ist enorm.

Moosburg/Neufahrn/Haag- Nach dieser unglaublichen Aktion wird ein Teenager aus dem Landkreis Freising wohl erst einmal auf absehbare Zeit keinen Führerschein bekommen. Denn die Liste der Vergehen, die er sich jetzt geleistet hat, ist lang. Doch der Reihe nach: Am Mittwoch gegen 14 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Neufahrn bei Freising die Mitteilung, dass ein in ihrem Dienstbereich wohnhafter 15-Jähriger nach einem Streit mit seiner Mutter widerrechtlich und ohne die entsprechende Fahrerlaubnis nun mit dem Elektroauto seines Vaters, einem Audi e-tron, unterwegs sei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung unter Beteiligung der PI Neufahrn sowie der angrenzenden Polizeidienststellen Freising, Moosburg und den Zentralen Ergänzungsdiensten Erding in die Wege, die zunächst jedoch ergebnislos verliefen.

Zivilpolizei entdeckt Flüchtigen in Moosburg - Wilde Verfolgung durch Wohngebiet

Als sich dann Hinweise darauf ergaben, dass der 15-Jährige wohl in Moosburg unterwegs sei, wurden dort die Fahndungsmaßnahmen intensiviert, so dass der Audi schließlich gegen 15.45 Uhr am Bahnhof Moosburg festgestellt und zunächst durch eine zivile Streifenbesatzung verfolgt werden konnte. Der Teenager ignorierte dabei jegliche Anhaltesignale - auch, als die Anhalteversuche von einer uniformierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Moosburg unterstützt wurden.

Während der rasanten Fahrt, die sich über die Industriestraße, Thalbacher Straße, Amperaustraße, Sanddornstraße, Oleanderstraße, Bahnhofstraße, Am Stadion und Westerbergstraße in Moosburg, durch Kirchamper, Inkofen, Gerlhausen bis zum Anglberger Weiher (Haag an der Amper) erstreckte, touchierte das flüchtende Fahrzeug in Moosburg ein ziviles Dienstfahrzeug, einen parkenden Pkw und kollidierte anschließend mit einem in einer Haltebucht in Kirchamper stehenden Schulbus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt 15 bis 20 Kinder befanden. Die Schüler wurden hierbei nicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Am Linienbus entstand hingegen Sachschaden am linken Fahrzeugheck in Höhe von rund 1500 Euro, am Audi des Flüchtigen in Höhe von zirka 10.000 Euro. Am Polizeifahrzeug sowie am geparkten Wagen konnten bislang keine Sachschäden festgestellt werden.

An einem Weiher ist Endstation für den 15-jährigen Flüchtigen

Trotz der verursachten Unfälle fuhr der 15-Jährige weiter. Nach rund 20 Minuten konnte der jugendliche Fahrer schließlich gestellt und festgenommen werden. Er hatte sich im Bereich des Anglberger Weihers bei Haag an der Amper mit seinem Elektroauto festgefahren, so dass er seine Flucht nicht fortsetzen konnte. Der Wagen wurde sichergestellt, bei dem Jugendlichen wurde eine Blutentnahme zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt.

Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

