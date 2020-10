16-Jährige vermisst: Polizei sucht nach Mädchen aus Moosburg und äußert Vermutung

In Moosburg wird seit Mittwoch ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung und hat sich an die Öffentlichkeit gewandt.

Moosburg – Sie hat am Mittwoch gegen 5.30 Uhr die elterliche Wohnung in Moosburg verlassen und wurde gegen 7.30 Uhr noch am Bahnhof Freising gesehen. Seitdem wird die 16-jährige Nadine H. aus Moosburg vermisst. Die Polizei vermutet, dass sie sich im Bereich Pfaffenhofen/Ilm bzw. Geisenfeld aufhält. Die bisherigen Suchmaßnahmen waren aber erfolglos.

Nadine H. ist etwa 1,70 Meter groß, hat schulterlange, braune Haare und ist vermutlich mit einer schwarzen Sweatjacke, einer blauen Jogginghose sowie rosafarbenen Turnschuhen bekleidet. Sie hatte einen grauen Rucksack bei sich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie die Kleidung gewechselt hat. Hinweise an die PI Moosburg unter (08161) 30180.

