Sportlicher Jahresausklang: 300 Läufer beim Silvesterlauf in Moosburg am Start

Von: Nico Bauer

Teilen

Rund 300 Hobbyläufer genossen am Samstag den Silvesterlauf durch den Moosburger Stadtwald und die Isarauen. © Bauer

Bei frühlingshaften Temperaturen gingen am letzten Tag des vergangenen Jahres 300 Läufer beim Silvesterlauf in Moosburg an den Start. Der Lauf war ein voller Erfolg.

Moosburg – Es war der letzte Tag und die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Stadt Moosburg, die im vergangenen Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen feierte. Der Silvesterlauf des Alpenvereins war ein Festtag für rund 300 Freizeitläufer, die im Stadtwald und den Isarauen noch einmal Moosburgs Natur genossen. Wegen Corona war der Lauf am letzten Tag des Jahres zuletzt zweimal ausgefallen, aber das Comeback war bärenstark.

Mit den rund 300 Teilnehmern lag man am oberen Level, wobei auch die Temperaturen von 15 Grad rekordverdächtig waren. Moosburgs Hobbyläufer hatten schon kleine Felder mit 50 Hartgesottenen und Strecken mit Eis und Schnee. Diesmal aber war der Silvesterlauf gefühlt ein Termin im Frühjahr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Strahlender Sonnenschein begleitete den Silvesterlauf – zur Freude der Läufer und Moderator Bastian Kellner. © Bauer

Bereits am Vortag hatten die Organisatoren sehr gute Verhältnisse festgestellt. Diesmal gab es nur eine einzige Gefahrenstelle mit einem größeren Loch auf dem Weg entlang der Isar. Bei der Vorstellung der drei Strecken über zwei, sechs und zehn Kilometer hatte Moderator Bastian Kellner nur diese eine Warnung „für die Läufer, die unterwegs eine intensive Unterhaltung pflegen“. Ansonsten hatte man im Stadtwald, entlang des Himmelblauen Sees und am Isarweg frühlingshafte Laufbedingungen.

Organisationsleiterin Heidi Sedlmaier und Team hatten den Läufern von Jung bis Alt wieder eine familiäre Atmosphäre geschaffen. Im Ziel warteten Würste und Kuchen zur Stärkung. Für den Verein ist die Veranstaltung vor dem eigenen Vereinsheim direkt beim Stadtwald eines der wenigen Events, bei denen der DAV sich in Moosburg zeigt, denn bei Fahrten in die Berge bekommt man in der Stadt freilich wenig mit von den Vereinsaktivitäten. Aus dem Feld der 300 Läufer war etwa die Hälfte aus den Reihen der Gastgeber. Gut zu wissen: In der Vergangenheit sind im Nachgang des Silvesterlaufs neben Spenden der Teilnehmer meist auch Neumitglieder beim Moosburger DAV-Ortsverein hängen geblieben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.