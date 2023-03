34-Jährige flüchtet in Moosburg vor der Polizei – und landet im Knast

Der Polizei gelang es, die Frau zu stoppen. © teutopress

Bei einer Verkehrskontrolle ergriff eine Frau (34) in Moosburg die Flucht. Und landete in der Justizvollzugsanstalt.

Moosburg - Zunächst hatte die Frau die Anweisungen der Polizisten noch befolgt, als sie am Dienstag gegen 12.15 Uhr von einer Streifenbesatzung der PI Moosburg im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Doch kurz darauf ergriff die 34-Jährige plötzlich die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und forderten weitere Verstärkung an, die sich an den Fahndungsmaßnahmen beteiligten.

Mit Erfolg: Nur wenige Minuten später konnte die Frau noch im Stadtgebiet festgenommen werden, heißt es im Bericht der Polizei. Der Grund für die Flucht dürfte gewesen sein, dass gegen die Kontrollierte ein zu vollziehender Haftbefehl bestand, für das Auto kein gültiger Versicherungsvertrag vorlag und sie aufgrund eines Fahrverbots den Wagen gar nicht hätte führen dürfen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein, und die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

