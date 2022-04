5000 Leute an einem Tisch: Moosburg plant längste Festtafel Bayerns - Sie ist über einen Kilometer lang

Von: Armin Forster

Planen die Tafel: (v. l.) Bürgermeister Josef Dollinger, die Stadträte Josef Tristl, Julia Neumayr, Johannes Becher und Verena Kuch, Ann-Kathrin Maier von Moosburg Marketing sowie Bauhof-Leiter Martin Holzner. © Forster

Die Stadt Moosburg plant eine 1250 Meter lange Festtafel. Mit 5000 Leuten an einem Tisch inklusive Bewirtung soll die Aktion bayernweit für Aufsehen sorgen.

Moosburg – Martin Holzner ist überzeugt: „Sowas sieht man nur alle 50 Jahre!“ Als der Moosburger Bauhofleiter als Mitglied des Organisationsteams am Donnerstag detailliert erzählt, worauf man sich am 25. Juni ab 18 Uhr freuen darf, wird deutlich, wie begeistert er selbst von den Plänen ist. „Wir bauen eine 1250 Meter lange Festtafel mitten durch die Altstadt auf. Mit 569 aneinandergereihten Tischen wird das die längste Festtafel in ganz Bayern“, schwärmt Holzner.

Die Zahl symbolisiert dabei das Stadt-Jubiläum, denn mit einem Jahr Corona-Verzögerung feiert Moosburg heuer seinen 1250. Geburtstag nach. Besonders schön sei laut Holzner, dass das Vorhaben mit der Festtafel „vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde. Dort stehen alle dahinter.“ Auch anfängliche Zweifel und Kritik von verschiedenen Seiten an dem ambitionierten Projekt, für das heuer die Sommernacht entfallen muss, seien laut Bürgermeister Josef Dollinger inzwischen entkräftet worden. Die Motivation und Tatkraft unter den Organisatoren scheint hoch: „Das Team ist ein Traum“, lobte Martin Holzner die Gruppe aus Stadträten sowie Beschäftigten der Kommune und von Moosburg Marketing. „Die Leute verfolgen alle ein gemeinsames Ziel.“

Die Route

Geplant ist, die Festtafel an der Münchner Straße auf Höhe des Parkplatzes unterhalb der Friedhofskirche beginnen zu lassen. Es geht dann stadteinwärts, weiter in den Weingraben, durch das Fingergäßl, rüber in die Herrnstraße und am Rathaus vorbei den Stadtplatz hinunter bis zum „Plan“. Der wird einmal umkreist, bevor es hinter zum Kastulusplatz, runter in das Härtlmayrgäßl geht und von dort aus über die Thalbacher Straße schlussendlich auf das Zehentstadel-Areal. Um den Zugang zu den Plätzen zu erleichtern, werde es freilich immer wieder kleine Unterbrechungen der Tafel geben.

Für eine einmalige Optik haben sich die Planer viele Dekoelemente überlegt, beispielsweise etwa 1200 Kerzen und Gläser. Außerdem ist ein Dresscode erwünscht: „Die Gäste sollen in Rot und Weiß gekleidet kommen, um die Farben der Stadt zu repräsentieren“, erklärte Fresh-Stadträtin Julia Neumayr, von der die Idee zu der 1250-Meter-Tafel stammt. Wie das alles aussehen könnte, hat das Orga-Team beim Pressetermin präsentiert – mit farblich passenden Oberteilen und Krawatten, sowie anhand einer geschmückten Bierbank vor dem Rathaus.

Das Angebot

Um die Bewirtung werden sich Gastronomen entlang der Strecke kümmern, außerdem konnten rund 15 Vereine als Helfer gewonnen werden. Das Essensangebot verspricht eine enorme Vielfalt: von Klassikern wie Ochsenbraten, Steckerlfisch oder Gyrospfanne bis hin zu bayerischem Fingerfood oder Vegetarischem. Damit keine Kehle trocken bleiben muss, und um die Spül-Logistik zu vereinfachen, können die Gäste für fünf Euro ihren persönlichen Jubiläums-Glaskrug kaufen und sich den immer wieder auffüllen lassen. Idealerweise mit dem Jubiläums-Bier, das eigens gebraut und Anfang April vorgestellt wurde. Damit auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt, sind Einlagen von Musikern und Gauklern geplant, die ihre Standorte wechseln.

Die Vision

„Jeder hat an dieser Tafel Platz, ob arm oder reich. Alle sollen zusammenkommen“, betont Mitorganisator und Grünen-Stadtrat Johannes Becher. „Dass die Stadt auf diese Art ihr Jubiläum feiert, wird etwas Einmaliges.“ Die gesamte Strecke werde am Veranstaltungsabend auch einmal mit einer Drohne abgefilmt – „und auf diesem Video muss man als Moosburger natürlich drauf sein“, ist Becher überzeugt. Sollte es am Samstag, 25. Juni, ausgerechnet schlechtes Wetter geben, „dann ist’s halt am Sonntagmittag schön“, meint Becher auf die Frage nach einem Ausweichtermin.

Dass ein ursprünglich geplanter Festabend für 300 geladene Gäste inzwischen wieder „gecancelt“ wurde, erklärte Ortschef Josef Dollinger wie folgt: „Wegen der Kriegssituation in der Ukraine wollten wir nicht in der Stadthalle groß feiern, während direkt daneben die Flüchtlinge in der Turnhalle sitzen. Das beißt sich.“

Die Werbung

Um die Vorfreude in der Bevölkerung zu steigern und möglichst viele Gäste anzulocken, will die Stadt kräftig investieren. Unter anderem ist die Produktion eines Werbetrailers geplant. Und sogar in der Luft soll auf das Jubiläum aufmerksam gemacht werden, wie Martin Holzner erzählt: „Der Fliegerclub wird bei kommenden Veranstaltungen Werbebanner am Himmel über der Stadt und dem Umland hinter seinen Maschinen herziehen.“

