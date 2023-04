74 Kilo Gras im Auto geschmuggelt: Vier Männer stehen vor Gericht - Drei schweigen, einer packt aus

Kiloweise Marihuana soll eine Gruppe Männer aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben

Weil sie bandenmäßig in Drogentransporte verwickelt gewesen sein sollen, stehen vier Männer vor Gericht. Darunter ein Moosburger - und ein geständiger Münchner.

Moosburg – Da hatte sich wohl mächtig Ärger aufgestaut: Am 20. November 2021 ging bei der Erdinger Kriminalpolizei eine anonyme Mitteilung ein, wonach ein 31-jähriger Mann aus Moosburg (Kreis Freising) regelmäßig 50 bis 100 Gramm Kokain bei sich zu Hause habe – sowohl für den Weiterverkauf als auch für den Eigenkonsum. In einem weiteren Hinweis drei Monate später hieß es unter anderem, die Drogen stammten aus Spanien und gingen in erster Linie an einen serbokroatischen Abnehmerkreis. Dass die Handschellen bei dem Angestellten sowie mutmaßlichen Mittätern dennoch erst Ende September 2022 klickten, lag an der Tatsache, dass der anonyme Hinweis nicht für eine Hausdurchsuchung reichte.

Stattdessen erteilte die Staatsanwaltschaft der Kripo die Anweisung, man solle sich „erst mal in Recherchen üben“, wie ein Ermittler am Mittwoch vor dem Landgericht berichtete. Vor der sechsten Strafkammer müssen sich vier Männer im Alter zwischen 31 und 40 Jahren unter anderem wegen bandenmäßiger unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Drei Angeklagte schwiegen zu Prozessbeginn vor der sechsten Strafkammer; der vierte räumte die Vorwürfe im Wesentlichen ein.

Marihuana im Audi-Kofferraum

Die Festnahmen waren nach der „finalen Beschaffungsfahrt“, wie es der Kripobeamte formulierte, am 19. September in einer Münchner Tiefgarage erfolgt. Im Kofferraum eines Audis waren die Zugriffsbeamten auf 74 Kilo Marihuana gestoßen, die die Angeklagten aus Spanien über Frankreich in das Bundesgebiet geschmuggelt hatten. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten zwei Angeklagte den für die Drogenbeschaffung erforderlichen Geldbetrag von mindestens 220.000 Euro bereits drei Tage zuvor nach Spanien gebracht.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten die Männer in diesem und in zwei weiteren angeklagten Fällen als Mitglieder einer international agierenden Bande gehandelt. Dabei sollen sie gemäß einer Absprache arbeitsteilig vorgegangen sein. Ein Täter mietete laut Anklage regelmäßig ein Fahrzeug an, mit dem das Marihuana transportiert wurde, und fuhr damit in die Nähe von Barcelona. Dort wurden die Drogen in das Auto geladen. Auf der Rückfahrt stießen weitere Angeklagte mit Begleitfahrzeugen dazu. Ein weiterer Angeklagter soll den Kontakt zu den Hintermännern gehalten haben, für die Bestellung des Marihuanas, der Einsammlung der Gelder in Deutschland und der Vereinbarung der Übergabemodalitäten in Spanien zuständig gewesen sein.

Nur einer der Gruppe packt aus

Während die schweigenden Angeklagten an allen drei Beschaffungsfahrten beteiligt gewesen sein sollen, legt die Staatsanwaltschaft dem geständigen 32-jährigen Münchner lediglich eine Beihilfe bei der letzten Fahrt zur Last. Dabei stellte er laut Anklage seinen BMW zur Aufbewahrung von Drogen zur Verfügung, war an der Einsammlung von Bargeld im Vorfeld der Fahrt beteiligt und fungierte als Beifahrer, als das Geld am 16. September nach Spanien gebracht wurde. Der Münchner ließ dies im Wesentlichen von seinem Verteidiger Jörg Sklebitz einräumen. Sein Mandant habe gewusst, dass es um Drogen gehe. „Das große Ganze“ sei ihm aber nicht klar gewesen. Er habe nie Mitspracherecht gehabt: Von einer Tätigkeit als Bandenmitglied, wie angeklagt, könne daher nicht die Rede sein.

Wie die Auswertung der Handys der Angeklagten ergab, hatte die Organisation etliche Helfer. So hatten etwa zwei Frauen, ob bewusst oder unbewusst, den Tiefgaragenstellplatz und die Transportfahrzeuge für die Angeklagten gemietet. Auch gegen sie hat die Kripo zwischenzeitlich wegen Beihilfe ermittelt. Der Prozess wird am 28. April fortgesetzt.

