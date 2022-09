87 Kilo Marihuana: Kripo Erding gelingt riesiger Drogenfund in München – Razzia auch in Moosburg

Säckeweise Marihuana, Bargeld und eine Axt stellten Fahnder der Kripo Erding jetzt bei Razzien in München und unter anderem Moosburg sicher. © Polizeipräsidium Oberbayern Nord

87 Kilo Marihuana sowie weitere Asservaten konnte die Kripo Erding bei Razzien sicherstellen. Neben einer Adresse in München wurde man auch in Moosburg fündig.

Moosburg – Umfangreiche Ermittlungen haben jetzt der Kripo Erding einen gewaltigen Fahndungserfolg beschert: Unter anderem konnte kiloweise Marihuana sichergestellt werden. Vier Personen kamen in Haft.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags, so berichtet es das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag, durchsuchte die federführende Kripo Erding ein Wohnanwesen in München. Bei dieser Aktion, der ausgiebige Ermittlungen vorausgegangen waren, wurden die Beamten aus Erding von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamts unterstützt.

Bei Razzia fast 50.000 Euro Bargeld aufgetaucht

In von den Tatverdächtigen genutzten Fahrzeugen stellten die Drogenfahnder insgesamt rund 87 Kilogramm Marihuana sicher. Im Rahmen von Folgedurchsuchungen in mehreren Wohnungen – unter anderem in Moosburg – konnten neben diversen Datenträgern zahlreiche Luxusuhren und annähernd 45.000 Euro Bargeld in Verwahrung genommen werden. Zudem entdeckten die Einsatzkräfte eine Axt, die von einem der Tatverdächtigen zugriffsbereit gelagert worden war.

Vier Personen im Alter von 31 bis 39 Jahren wurden auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Landshut einem Haftrichter vorgeführt und in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Folgeermittlungen dauern an.

