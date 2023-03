Dauerbrenner A 92-Rastanlage bei Moosburg: Alles wieder auf Null - Planfeststellung gestoppt

Dieser Entwurf der geplanten Rastanlage zeigt die Dimension des Projekts. Doch aus dem Vorhaben wird erst einmal nichts. Man braucht vor allem weniger Lkw-Stellplätze und mehr E-Ladesäulen – und muss gerade deshalb neu planen. Auch die Standortfrage wird nach Mitteilung der Autobahn GmbH neu diskutiert. © Grafik: Autobahndirektion Südbayern

Weniger Lkw-Stellplätze, mehr E-Ladesäulen: Bund plant das Projekt Rastanlage A92 komplett neu - und stoppt die Planfeststellung.

Moosburg/Langenpreising – „Noch heuer soll das Planfeststellungsverfahren für die Autobahnraststätte ,Isartal‘ anlaufen“: So war es in der Ankündigung der damaligen Autobahndirektion-Süd anno 2013 im Tagblatt zu lesen. Doch daraus wurde ein Jahrzehnt lang nichts – im Gegenteil: Die Planung der Tank- und Rastanlage an der A 92 München-Deggendorf, die auch auf Höhe des Gemeindegebiets von Moosburg liegen sollte, wird pünktlich zum ersten runden Geburtstag noch einmal auf Null gesetzt. Das heißt: Das aktuell laufende Planfeststellungsverfahren wird gestoppt und zurückgezogen.

Totale Kehrtwende der Autobahn GmbH

Wie aktuell die Autobahn GmbH, die frühere Autobahndirektion-Süd, mitteilt, sind „geänderte Rahmenbedingungen im Fernverkehr“ der Hintergrund für die planerische Kehrtwende. Auch der genaue Standort ist wieder offen. Bislang vorgesehen war das Bauvorhaben zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Süd und Erding, zwischen Sempt-Flutkanal und Staatsstraße 2331 (Gemeindegebiet Langenpreising). Die neue Tank- und Rastanlage „Isartal“ soll 450 Meter lang und 170 Meter breit werden und Platz für 112 Lkw bieten.

Vor ziemlich genau zehn Jahren, Anfang März 2013, hatte der Bund grünes Licht gegeben für eine Rastanlage Isartal an der A 92. Errichtet werden sollte sie im Bereich zwischen Moosburg und Langenpreising. Hier gibt es bislang bloß einen Parkplatz – in der Moosburger Au an der Landkreisgrenze zwischen Freising und Erding. Der Widerstand in der Gemeinde Langenpreising ist immer noch groß. Doch damit habe der Rückzieher der Autobahn GmbH nichts zu tun, hieß es. Ein Sprecher teilt mit, „dass sich seit Beginn der Planung wesentliche Rahmenbedingungen verändert haben“. Zum einen lägen neue Zahlen des Bedarfs an Lkw-Stellplätzen an der A 92 vor. Laut Sprecher ist der unerwartete Fall eingetreten, dass weniger Stellplätze erforderlich sind, als bisher angenommen. Zweiter Punkt ist das rasante Wachstum in puncto Elektromobilität. „Der Bau von Schnellladeeinrichtungen mit dem dafür erforderlichen Flächenbedarf ist zu berücksichtigen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sprich: Es müssen mehr gebaut werden. Damit ist der Zeitplan für die Realisierung wieder mehr als offen. Ein Sprecher erklärt, man müsse „erst die neuen Grundlagen für die zukünftige Rastanlage ermitteln“.

Standortfrage muss neu bewertet werden

Dazu gehört auch, dass die Standortfrage neu beantwortet werden muss. Die Autobahn GmbH teilt mit, „auch alternative Standorte zu prüfen“. Zum weiteren Zeitplan „sind noch keine Aussagen möglich“, so der Sprecher. Die A 92 bis Deggendorf ist außergewöhnlich infrastrukturarm. ham/ws