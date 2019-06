A92: Mann wendet nach Unfall in Rettungsgasse und kollidiert fast mit Polizei

Moosburg - Unfassbare Szenen haben sich am Samstagvormittag auf der Autobahn A92 zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Moosburg-Süd ereignet. Hintergrund des Ganzen war ein Unfall, der sich laut Polizei gegen 10.25 Uhr ereignet hatte.

Wie die Verkehrspolizei Freising berichtet, kam ein Skoda auf der A92 in Fahrtrichtung München ohne erkennbaren Grund alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda kollidierte zuerst mit der rechtsseitigen Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralles nach links in Richtung Mittelstreifen geschleudert. Dort prallte das Fahrzeug schließlich frontal gegen die dortige Betonleitwand.

+ Wegen eines Rettungshelikopters musste die A92 gesperrt werden - einem BMW-Fahrer dauerte das aber zu lange. Er wendete kurzerhand in der Rettungsgasse. © Roland Albrecht

Die 28-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Landshut befand sich alleine in ihrem Fahrzeug. Sie wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden. Die A92 war aufgrund des Unfalls und der Landung des Rettungshubschraubers für etwa eine Stunde in Richtung München gesperrt.