Abitur-Zeugnisse für Moosburgs Gymnasiasten: Vor der Party gab’s noch Scherze und reichlich Lob

Von: Nico Bauer

Bei der Zeugnisverleihung in der Stadthalle wurden die Absolventen des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums von ihren Angehörigen sowie einigen Ehrengästen gefeiert. © Bauer

Das Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium kann auf einen Abi-Jahrgang ohne Durchgefallene blicken. Nun wurden die Absolventen mit viel Lob verabschiedet.

Moosburg – 100 Prozent, mehr geht nicht: Bei der Zeugnisvergabe des Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums am Freitag feierte die Schule nicht nur 24 Zeugnisse mit einer Eins vor dem Komma, sondern auch das Gesamtergebnis ohne durchgefallene Absolventen. Das bedeutet auch ein positives Zeugnis für die Schule, da die 24 1,x-Zeugnisse mehr als ein Drittel der 64 Absolventen darstellt.

Nach zwei Jahren Corona kann der Jahrgang 2022 endlich wieder die Schulzeit abschließen, wie es jahrzehntelang Tradition war: Am Freitag wurde das Festwochenende mit der Zeugnisverleihung in der Stadthalle begonnen und am Samstag folgt der rauschende Abiball. Vor dem Partywochenende gratulierten noch Elternvertreter und Lokalprominenz wie Bürgermeister Josef Dollinger und die Stellvertretende Landrätin Anita Meinelt. „Ich bin froh, dass der Landrat keine Zeit hat und ich ihn vertreten darf“, witzelte Alt-Bürgermeisterin Meinelt, „denn diese Schule liegt mir nach 18 Jahren als Bürgermeisterin immer noch sehr am Herzen.“

Folgenschwere Entscheidung und eine Klo-App

Im Vorprogramm der Zeugnisvergabe gestaltete die Bigband der Schule die Feier musikalisch, als Humor-Part gab es einen Rückblick der drei Schüler Emily Bury, Marina Schorgg und Stephan Wagensohner. Dabei blickte Letzterer auf die Sprachwahl Latein („60 junge Leute wussten nicht, welch folgenschwere Entscheidung sie getroffen haben“) und Emily Bury erinnerte an die Klo-App („Damit sich ja keine zwei Leute begegnen“). Man dachte zurück an den Fernunterricht, das Austricksen der Technik und Wagensohner scherzte über die achte Jahrgangsstufe, „als aus vier Klassen drei wurden und das mit mittlerweile pubertierenden Schülern“. Die Problemklasse 8a musste sich von Mitschülern und Lehrern die eine oder andere Anspielung anhören.

Sprachen für den Abijahrgang: (v. l.) Marina Schorgg, Stephan Wagensohner und Emily Bury. © Bauer

Von Oberstufenkoordinatorin Bernadette Hohe und Schulleiterin Claudia Theumer wurden die jungen Erwachsenen am Ende der Schullaufbahn noch einmal gelobt. Ehrenpreise gab es für die fünf besten Absolventen Felicitas Ambros, Leonard Göbel, Benedikt Prexl, Alina Schmidt und Veronika Wiesheu, die Noten bis einschließlich 1,3 erreicht hatten. Felicitas Ambros schaffte sogar die Traumnote 1,0. „Gehen Sie selbstbewusst und zielstrebig ihren Träumen nach“, riet Schulleiterin Claudia Theumer zum Abschied den 64 Menschen, denen das Abiturzeugnis nun viele Türen öffnen wird.

