„Absolut komisch“: FC Moosburg werden Rasenmäher geklaut - Stadtrat debattiert über Geld für Ersatz

Von: Armin Forster

Vom Gelände des „Driescher Sportparks“ in der Bonau wurden dem FC Moosburg im September zwei Aufsitzmäher geklaut. © Forster

Dem FC Moosburg sind im Sommer zwei Aufsitzmäher geklaut worden. In der Debatte um Geld für ein neues Gerät kamen nun erstaunliche Details des Vorfalls ans Licht.

Moosburg – Null Durchgangsverkehr und viel Abstand zu Wohnhäusern: Diese Idylle des FC Moosburg im Stadtteil Bonau wird dem Verein in einer Sommernacht dieses Jahres zum Verhängnis. In den dunklen Stunden zwischen Donnerstag und Freitag, 1./2. September, treiben sich Diebe statt Fußballer im „Driescher Sportpark“ herum. Als Club-Vorstand Franz Riederer frühs um halb 8 Uhr die Rasenbewässerung aufdrehen will, sind zwei Aufsitzmäher verschwunden.

Zwei Monate später sitzen Riederer und Vereinskameraden als Zuhörer gespannt im Moosburger Stadtrat, denn für den FCM geht es an diesem Montagabend ums Eingemachte: Die Räte sollen entscheiden, ob und in welcher Höhe Geld für ein Ersatzgerät fließen kann. Das günstigste Angebot für den benötigten Rasenmähertraktor liegt bei 42.500 Euro. In Riederers Antrag vom 8. September, den das Gremium zwischenzeitlich vertagt hatte, ist die Rede von einer „gewünschten Bezuschussung von 50 bis 100 Prozent“. Man beruft sich auf den Deal mit der Stadt, „dass wir unseren Rasen selbst mähen und dafür einen geeigneten Kommunaltraktor gestellt bekommen“.

Die Schlüssel-Frage

Jörg Kästl (ÖDP) hakt nach: Laut Antrag hätten die Diebe von einem kaputten Türschloss profitiert, weshalb auch keine Versicherung zahle. Kästl: „Aber so ein Traktor hat doch auch ein Zündschloss. Was war mit dem Schlüssel?“ FCM-Boss Franz Riederer wird das Wort erteilt: Die Schlüssel hätten natürlich nicht in den Geräten gesteckt. Aber das Gelände sei eben offen gewesen und die Diebe hätten genug Zeit gehabt, das Schlüsselversteck zu suchen – und zu finden. Riederer: „Das Versteck wusste nicht mal ich, nur der Platzwart.“ Die Täter hätten sogar noch die Zeit investiert, die Anbaugeräte des Traktors fachgerecht abzubauen, bevor sie ihn auf einem großen Hänger abtransportierten.

FC-Moosburg-Vorstand Franz Riederer berichtete den Stadträten von dem Rasenmäher-Diebstahl und den Umständen. © Forster

Zu den Umständen mit dem unversperrten Tor räumt Riederer dann vor den Stadträten ein, dass das Tor bewusst offen gelassen worden sei: „Vor einem Jahr gab es einen Unfall. Man hatte einen Spieler eingeschlossen.“ Als dieser über den Zaun steigen wollte, habe er sich schwer verletzt. „Der wär’ beinahe zu Tode gekommen. Danach haben wir gesagt: Wir müssen ein Tor offen lassen, dass sowas nicht mehr passiert“, erzählt Riederer.

Bürgermeister wundert sich über Zufälle: „Absolut komisch“

Bürgermeister Josef Dollinger findet es „schon absolut komisch, dass total fremde Leute erstens mal den Schlüssel zum Wegfahren finden, und dann auch noch das Tor entdecken, das aufgeht“. Er schiebt noch ein „Das sind vielleicht Zufälle“ nach, lässt es dann aber auf sich beruhen. Wie Dollinger sagt, wolle und müsse die Stadt den Verein unterstützen. „Dennoch möchte ich die Vereinsförderrichtlinien nicht komplett verlassen, um anderen Vereinen gegenüber Gleichheit zu schaffen.“

In der Beschlussvorlage beruft sich auch die Stadtverwaltung auf die Richtlinie und schlägt einen Fördersatz von 33 Prozent vor, angewendet auf die übliche Deckelung der Anschaffungskosten von 15.000 Euro. Dollinger erscheinen diese knapp 5000 Euro aber zu niedrig, denn er schlägt vor, die Deckelung auszusetzen und stattdessen 33 Prozent der angebotenen 42.500 Euro zu übernehmen, „das wären dann 14.025 Euro“. Auch die Grünen lassen Fraktionsvize Verena Kuch erklären, dass 5000 Euro zu wenig seien und unterstützen Dollingers Vorschlag.

„FCM nicht dafür verantwortlich“

Anders sieht das CSU-Sprecher Rudolf Heinz: „Nicht der FCM ist dafür verantwortlich, sondern der Diebstahl bringt den Verein und damit uns in diese unschöne Lage.“ Heinz’ Überzeugung nach wären die Täter selbst bei einer intakten Schließanlage an ihr Ziel gelangt. „Wir können das als einmaligen Sonderfall betrachten und müssen es nicht im Rahmen der Vereinsförderrichtline ansehen.“ Er schlage eine Kostenübernahme von 50 Prozent vor. Der Verein zähle schließlich gut 600 Mitglieder, die Hälfte davon Kinder. „Wir dürfen sie durch einen kriminellen Vorgang nicht in Bedrängnis kommen lassen.“ Reinhard Lauterbach (FW) legt nach: „Die Ersatzbeschaffung über Mitgliedsbeiträge zu stemmen, das würde letztlich den ganzen Spielbetrieb und die Jugendarbeit belasten.“

Und so sieht es am Ende die Mehrheit: Mit 13:9 Stimmen wird entschieden, die Hälfte des Kaufpreises zu übernehmen. Woraufhin die FCM-Delegation die Sitzung wieder verlässt und sich Franz Riederer mit einem wohlgestimmten Kopfnicken von den Stadträten verabschiedet.

