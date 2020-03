Abschied von einem der ganz Großen im Motorrad- und Drag-Rennsport: Peter Schöfer

Peter Schöfer, genannt Pat, aus Aich war ein Motorsportler mit Herz und Seele. Nun ist der mehrfache Europameister im Motorrad- und Dragster-Rennsport mit 66 Jahren gestorben.

Moosburg – Er war ein Motorsportler mit Herz und Seele: Peter Schöfer aus Aich (Moosburg). Der Pat, wie ihn seine Freunde und auch alle anderen nannten, hat viel erreicht – er war mehrfacher Europameister im Motorrad- und Dragster-Rennsport. Auf der Strecke hat er viele harte Duelle gewonnen, doch seinen letzten Kampf hat er verloren. Am 25. Februar starb er mit 66 Jahren: Der Krebs hatte ihn besiegt. Als er am 7. März im Familiengrab in Mauern seine letzte Ruhestätte fand, kamen Hunderte von Weggefährten, um sich von Pat zu verabschieden. Sogar in den USA wurde Schöfers Tod in der dortigen Sportszene von den Medien aufgegriffen.

+ Hockenheim: Mit seinem „Bavarian Thunder“ vor großer Kulisse. © privat

In der europäischen Dragsterszene war das Schöfer Racing Team mit Peter und seinen jüngeren Brüdern Wolfgang und Rudi aus Aich das, was der FC Bayern München im deutschen Fußball ist. Die drei Brüder waren als Facharbeiter beziehungsweise Abteilungsleiter bei der damaligen Firma Normstahl in Moosburg beschäftigt, Pat war sogar Betriebsratsvorsitzender. „Wir haben es auch unserer Firma, die leider zum 30. November 2012 für immer ihre Tore geschlossen hat, zu verdanken, dass wir dem zeitraubenden Dragster-Sport nachgehen konnten“, sagt Wolfgang Schöfer, der Kopf und Macher, der den Rohrrahmen für das schnelle Gefährt von Pat konstruiert hatte.

Das Schöfer-Trio entdeckte seine Leidenschaft früh

+ Rennsport, ade: Nach 32 Jahren musste Pat Schöfer aus gesundheitlichen Gründen aufhören. © privat Schon sehr früh entdeckten das Schöfer-Trio seine Leidenschaft für den Motorsport – in den Anfängen noch auf zwei Rädern. Es war 1973, als Pat mit seiner B-Lizenz begonnen hatte, auf deutscher Ebene mit dem Motorrad Rennen zu fahren. Nach Starts bei kleineren Veranstaltungen mit einer Kawasaki und einer Ducati folgten bald große Berg- und Rundstreckenrennen in der 250er- und der 350er-Klasse.1974 rüstete er auf eine gebrauchte Honda um, mit der er 1975 den fünften Rang in der Jahresgesamtwertung erzielte. Es folgten Rennen auf weiteren Yamahas – und erneute Erfolge.

Mit dem Erwerb der internationalen A-Lizenz im Jahr 1977 konnte er auch bei europäischen Rennserien starten. Das ging allerdings nur mit zwei neuen Rennmaschinen von Helmut Kassner – ganz klar mit dem „Pat-Schöfer-Spezialtuning“. Damit wurde er 1978 Vize-Berg-Europameister. Als Pat Schöfer 1979 seine Motorradkarriere beendete, konnte er den EM-Titel in der 250er und die EM-Vizemeisterschaft in der 350er-Klasse vorweisen. Zwar war der Erfolg da, doch Verletzungen sowie vor allem fehlende Sponsoren und ausreichend finanzielle Mittel zwangen ihn letztlich zum Aufgeben.

+ Ein starkes Team: (v. l.) Peter Schöfer konnte sich auf seinen Bruder Rudi, Mechaniker Holger und seinen Bruder Wolfgang in all den Jahren immer zu 100 Prozent verlassen. © privat

Was für ein schreckliches und endgültiges Wort für die Schöfer-Brüder. Deshalb entschlossen sie sich Anfang der 1980er Jahre, in den Dragster-Sport einzusteigen. Die Initialzündung erfolgte 1984, als Pat in Hanau eine Drag-Racing-Veranstaltung besuchte. Ein Jahr später hatte er einen 400 PS-starken Plymouth Roadrunner und verzeichnete schnell Erfolge in seiner Rennklasse: 1993 fuhr er mit seinem ersten Competition-Dragster in Groß Dölln (Landkreis Uckermark) nach 7,24 Sekunden 306 km/h. Er wurde Deutscher Meister und Vize-Europameister. Es folgte eine Citroën 2CV „Wildente“ (über 1000 PS), mit der diverse europäische Rekorde eingefahren wurden.

Angefangen hat alles in einer Garage

Der große internationale Erfolg kam jedoch, als man den Aufstieg in die Königsklasse „Top Alcohol“ mit einem modifizierten Streamline-Dragster wagte. Der von den Brüdern konstruierte Rohrrahmen wurde in Schweden nach Plänen von Wolfgang Schöfer gebaut. Der gelernte Werkzeugmacher hatte dafür in den USA Kurse besucht, und dann seine eigenen Ideen einfließen lassen. Mit nachhaltigem Erfolg: Pat Schöfer wurde mit seinem Dragster „Bavarian Thunder“ zwei Mal Drag-Racing-Europameister der FIA (Federation Internationale de l’Automobile) – in der Zeit von 1996 bis 2012 erzielte er unzählige Top-Platzierungen. Bei der NitrOlympX in Hockenheim fuhr er 5,63 Sekunden auf der Viertelmeile, erreichte den Endlauf – und wurde Zweiter.

+ So fing alles an: Peter „Pat“ Schöfer schraubt in der Garage an der Taubenstraße in Moosburg. © Conrad

Alles wäre Pat nie allein gelungen. Aber er hatte seine Brüder und ein starkes Team an seiner Seite – und die fahrbare Werkstatt im Lkw war stets dabei, in welchem Land die Rennen auch ausgetragen wurden. Über Jahre hinweg raste Pat Schöfer mit dem neu aufgebauten Fahrzeug von Erfolg zu Erfolg, war immer mal wieder die entscheidende Hundertstelsekunde schneller als die Konkurrenz.

Angefangen hatte alles 1980 in einer Garage in der Taubenstraße in Moosburg. Dort war die Werkstatt, bis das Brüder-Trio 1994 in den Ortsteil Aich umzog, wo man ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten hatte. Und es war noch in beengten Verhältnissen in Moosburg, als die Schöfers mit dem Drag-Racing mit einer gehörigen Portion Idealismus, begleitet von Können und Sachverstand, begonnen haben. „Es war 1984“, erinnert sich Wolfgang Schöfer. Es folgten rasante und erfolgreiche Zeiten, die beiden letzten Gefährte waren alle Eigenkonstruktionen. Viel Wehmut blieb, als Pat nach 32 Jahren aus gesundheitlichen Gründen vom Rennsport Abschied nehmen musste.

Lange Zeit stand der „Bavarian Thunder“ in Aich, wartete darauf, auf Hochgeschwindigkeit gebracht zu werden. Aber Pat, sein Pilot, musste – schwer erkrankt – passen.

Doch im Vorjahr hat der Rennwagen einen neuen Besitzer gefunden. Die außergewöhnliche Konstruktion von den Schöfer-Brüdern, die den Kick des Geschwindigkeitsrausches bei Rennen verleiht, wurde von einem deutschen Rennteam erworben und werde auch weitergefahren, freut sich Wolfgang Schöfer.

Gut zu wissen

Drag-Rennsport kommt aus den USA, hat aber auch in Deutschland viele Anhänger. In Hockenheim ist eine der wichtigsten Drag-Rennstrecken in Europa, wo sich bis zu 80.000 Fans versammeln.