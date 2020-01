40 Solarmodule durchlöchert: Schütze geht auf Photovoltaik-Anlage los

Die Polizei sucht einen Schützen, der auf eine Photovoltaikanlage in Moosburg gefeuert und 40 Solardmodule durchlöchert hat. Der Schaden ist enorm.

Moosburg/Aich – Einen Schaden von etwa 20.000 Euro richtete ein unbekannter Schütze an einer Solaranlage in Aich bei Moosburg an. Laut Moosburger Polizei schoss der Täter am Wochenende mehrere Metallkugeln auf die Photovoltaikanlage eines landwirtschaftlichen Anwesens am Oberpollner Weg 2. Dabei wurden etwa 40 Solarmodule durchlöchert. „Die Schussabgabe dürfte aus südöstlicher Richtung erfolgt sein“, berichtet die Polizei.

Nicht der erste Fall

In der Vergangenheit sei es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Wer am Samstag oder Sonntag in Tatortnähe verdächtigte Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt hat, meldet sich unter Tel. (0 87 61) 3 01 80 bei der Polizei in Moosburg.ft

