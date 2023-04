Aktueller denn je: Am Wochenende lockt wieder die Fachmesse „Moosburger Solartage“ mit viel Programm

Auf dem Gelände der Mittelschule steigt am Wochenende wieder die größte Fachmesse der Region für erneuerbare Energien und Energieeinsparung. © Solarfreunde Moosburg

Es ist die größte Fachmesse in der Region für erneuerbare Energien und Energieeinsparung: Am Wochenende starten zum 23. Mal die Moosburger Solartage.

Moosburg – Der Verein Solarfreunde Moosburg lädt kommendes Wochenende, 29./30. April, wieder alle Interessierten zu ihren Moosburger Solartagen auf das Gelände der Georg-Hummel-Mittelschule (Schlesierstraße 2) ein – zum bereits 23. Mal seit 1999.

Handeln statt leiden

Dass die Veranstaltung von aktuellerer Bedeutung denn je ist, erläutern die Organisatoren in ihrer Ankündigung: „Klimakrise, Ukraine-Krieg, Gas-Lieferstopp, stark gestiegene Energiekosten und geopolitische Spannungen prägen den Alltag der Bürger und die Agenda der Politik.“ Das neue Gebäudeenergiegesetz solle mit drastischem „Fordern und Fördern“ eine rasante Wende bringen und verlorene Jahre aufholen. „Wer nicht leiden will, sollte handeln“, lautet daher der Rat des Moosburger Vereins. „Hausbesitzer und Bauwillige, Autofahrer und Verbraucher finden bei den Solartagen Lösungen zum Ausstieg aus Öl und Gas sowie Umstieg auf heimische erneuerbare Energien.“

„Hochkaräter“ zu Gast

Die größte Fachmesse in der Region für erneuerbare Energien und Energieeinsparung bietet ein umfangreiches Programm mit rund 30 Ausstellern und zwölf Fachvorträgen. Als „ersten Höhepunkt“ wird bereits für Freitagabend der Festvortrag von Hochschullehrer und Erfolgsautor Prof. Dr. Michael Sterner angekündigt. „Sterner konzentriert sich auf Lösungen und macht Mut.“ Nach seinem Vortrag zum Thema „So retten wir das Klima: Wie wir uns unabhängig von Kohle, Erdöl und Erdgas machen“ und der Diskussionsrunde signiert er sein neues Buch.

Messebetrieb ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Rund 30 Hersteller, Händler, Dienstleister und nichtgewerbliche Aussteller bieten Produkte und Informationen. Im Mittelpunkt stehen Bauen und Sanieren, Strom und Wärme produzieren und speichern sowie Elektromobilität. Weitere Aussteller bieten nachhaltige und faire Shoppingerlebnisse für Familien, denn Klimaschutz und Energie ziehen sich durch alle Lebenslagen. Die Solarfreunde stellen auch ihre eignen Serviceangebote vor, insbesondere das Bauseminar „Mein Haus wird wieder jung!“, die Orientierungsberatung und die PV-Vergleichsauswertung.

Zwölf Fachvorträge

Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr beginnen die insgesamt zwölf Fachvorträge. Den Schwerpunkt bildet die Erzeugung und Speicherung von Solarenergie in unterschiedlichsten Konstellationen für Strom, Wärme und Mobilität. Der Vortrag zum Bauen und Sanieren mit Holz zeigt, wie man Klimaschutz mit Tempo auf der Baustelle und Ästhetik beim Wohnen verknüpfen kann. Aus der Sicht der Wissenschaft blickt der Vortrag zu den Chancen und Grenzen von Wasserstoff weit über den Tellerrand hinaus.

Am Sonntagvormittag (11 Uhr) stellen Andreas Henze von der Bürgerenergiegenossenschaft Freisinger Land und Prof. Dr. Markus Reinke von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf die Energiewende im Landkreis Freising in den Fokus: Wie können Kommunen und Bürger den Ausbau von Wind- und Solarstrom konkret voranbringen?

Mit der Sonderausstellung „Mein Haushalt – mein Garten – meine Umwelt“ packen die Solarfreundinnen wieder ein heißes Eisen an. Ihr Credo lautet: „Jeder kann etwas für die Umwelt tun und den eigenen CO2-Fußabdruck beeinflussen.“ Zahlreiche Tipps und Vorführungen sollen den Besuchern zeigen, welche Möglichkeiten es gibt.

Kontakte für Karriere

Bei aller Technik: Nichts geht ohne qualifiziertes Personal. Viele Aussteller suchen deshalb neue Mitarbeiter und Auszubildende. Für Interessierte bieten sich bei den Solartagen interessante Möglichkeiten zum zwanglosen Kennenlernen.

Im Rahmenprogramm können die Besucher sich über das neue Deutschland-Ticket und das Gebäudeenergiegesetz informieren oder eine Mini-PV-Anlage ersteigern. Daneben bietet das familiäre Flair der Solartage viel Raum für Gespräche mit Ausstellern oder Referenten. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Weitere Infos gibt’s auf der Homepage der Solarfreunde Moosburg oder unter Tel. (08761) 9870.

