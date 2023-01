Alarm beim Schlauchspalier: Feuerwehr muss während Hochzeit ausrücken - Bräutigam würde am liebsten helfen

Pfrombacher und Aicher Kameraden meistern Einsätze mit Bravour

Von Nico Bauer

Auf die Feuerwehr Pfrombach-Aich ist Verlass: Das bewiesen die Mitglieder 2022 nicht nur bei einem Alarm während einer Hochzeitsfeier.

Pfrombach/Aich – Das Leben hat sich nach über zwei Jahren Corona-Pandemie wieder normalisiert. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Pfrombach-Aich war das nicht anders, aber die Ehrenamtlichen blicken dennoch auf ein hartes Jahr mit vielen Herausforderungen zurück. In der Jahreshauptversammlung stellte Kommandant Rainer Göbl nun fest, dass man diese gut gemeistert habe.

Zahl der Alarmierungen enorm gestiegen

Die Zahl der Einsatzalarmierungen ist gewaltig gestiegen: von 16 im Jahr 2021 auf nun 65. Die Helfer der südlichen Moosburger Ortsteile waren bei acht Bränden und 32 Technischen Hilfeleistungen vor Ort. An einem ganz speziellen Tag erlebte man extrem, wie nah Freud und Leid beisammen liegen: Die Feuerwehrler bildeten bei der Hochzeit eines Kameraden gerade das traditionelle Schlauchspalier, als die Sirene ging. Dann bekämpfte man schnell den Brand eines Mähdreschers in Aich – und kehrte wieder zurück zur Hochzeitsfeier. „Der Bräutigam wäre am liebsten mit ausgerückt“, erinnerte sich Kommandant Rainer Göbl.

+ Aufgestiegen: Kommandant Rainer Göbl (l.) beförderte Josef Trappentreu jun. zum Oberlöschmeister. © Bauer

Die Statistik der 65 Einsätze würde noch ganz anders aussehen, wenn man nicht das extreme Unwetter im Vorjahr als einen Einsatz werten würde. 24 Personen waren zehn Stunden lang unterwegs, an 25 verschiedenen Orten. Das war die Mammutaufgabe unter den fast 1000 Einsatzstunden. Insgesamt leistete die Feuerwehr 3417 Stunden (2021: 1496), wobei Rainer Göbl seine Arbeit gar nicht mehr aufschreibt.

Die Freiwillige Feuerwehr Pfrombach-Aich zählt aktuell 57 Aktive, von denen fünf der Jugendfeuerwehr angehören. Der Kommandant stellte zufrieden fest, dass man sich mit verschiedenen Lehrgängen weitergebildet und einen hohen Qualifizierungsstand erreicht habe. In der Versammlung hatte der Chef der aktiven Mannschaft auch angenehme Verpflichtungen. Er beförderte Josef Trappentreu jun. zum Oberlöschmeister. Mit Tobias Pichlmaier (wechselte von der Feuerwehr Oberhummel), Kathrin Strohmayer, Jennifer Maier, Yvonne Hackl, Philipp Junker, Magdalena Schmid und Rene Geiger gab es gleich sieben Neuaufnahmen.

150-jähriges Jubiläum steht 2025 an

Der Feuerwehrverein legte eine Satzungsänderung vor, damit künftig auch digitale Versammlungen möglich sind, und das Mindesteintrittsalter von 14 Jahren wurde gestrichen. Außerdem wurde von den Mitgliedern ein großer Festausschuss beschlossen. Dieser soll die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Pfrombach-Aich von 23. bis 25. Mai 2025 vorbereiten. Weitere Termine sind in diesem Jahr der Faschingsball im Schützenheim am 4. Februar sowie der Schäfflertanz am 5. Februar um 11.30 Uhr am Feuerwehrhaus.

