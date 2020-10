Sprengstoff-Alarm bei Amazon: Moosburger Gelände geräumt - verdächtiges Paket entdeckt

Sprengstoffalarm bei Amazon in Moosburg: Wegen eines verdächtigen Pakets musste das Gelände geräumt werden.

Moosburg – Fünf Polizeibeamte, zwei Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts, 15 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren am Donnerstagnachmittag (15. Oktober) gegen 15 Uhr ins Moosburger Gewerbegebiet Degernpoint zum Onlineversandhändler Amazon ausgerückt. Der Grund war ein verdächtiges Paket.

Wie Moosburgs Polizeichef Christian Bidinger im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt erklärte, sei auf den ersten Blick ersichtlich gewesen, „dass das kein normales Päckchen war“. Details konnte er nicht nennen, „das alles ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen“, sagte Bidinger. Aber die Beschriftung, die Verpackung und auch der Inhalt, über den sich der Dienststellenleiter ebenfalls nicht näher äußern konnte, seien „merkwürdig“ gewesen und man habe davon ausgehen müssen, „dass der Inhalt des Pakets durchaus eine Gefahr darstellen könnte“.

Wie die Sprengstoffexperten bei der näheren Untersuchung jedoch feststellen konnten, seien das Paket und der Inhalt tatsächlich merkwürdig, aber zum Glück „völlig harmlos“ gewesen. Im Vorfeld wurden sowohl das Amazon-Gelände, aber auch angrenzende Liegenschaften, unter anderem der Wertstoffhof, geräumt.

Viel Lärm um nichts also? So will Moosburgs Polizei-Dienststellenleiter Christian Bidinger den Einsatz auf keinen Fall beschreiben. „Man alarmiert uns ja nicht aus Jux und Dollerei“, sagt er und ergänzt: „In der heutigen Zeit ist vieles möglich und vieles denkbar.“ Aus diesem Grund sei die Prämisse immer, auf Nummer sicher zu gehen, die Menschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen, das Gelände abzusichern und das Paket näher zu untersuchen.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz vorbei, es gab Entwarnung. Die Mitarbeiter konnten zurück ins Gebäude, die Sperrungen wurden wieder aufgehoben.

