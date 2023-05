An Tag der Befreiung erinnert: Veranstaltungen in Gedenken an Moosburgs Stalag VII A-Schicksale

Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg

Mit Veranstaltungen haben jetzt Moosburger an den Tag der Befreiung des Stalag VII A erinnert. Dabei zeigte sich internationales Interesse - und lokales Desinteresse.

Moosburg – Der 29. April ist ein besonderer Tag für Moosburg, aber nur wenige Menschen widmen sich dem Anlass. Mit der Historikerin Christine Fößmeier und dem Fotografen Klaus Lüchau haben am Samstag zwei Moosburger eine Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestags der Befreiung der Stalag VII A organisiert und später zusammen eine Ausstellung im Vhs-Gebäude eröffnet. Sie wollen damit erreichen, dass die Befreiung des Gefangenenlagers am 29. April 1945 nicht in Vergessenheit gerät.

In der Gedenkveranstaltung an dem Denkmal des einstigen Lagers mit 150.000 bis 200.000 inhaftierten Menschen aus der ganzen Welt äußerte Christine Fößmeier den Wunsch, dass die Stadt diesen Tag nie vergessen dürfe. Menschen seien aus ihrem Leben herausgerissen worden, im Lager ums Leben gekommen oder hätten nach ihrer Freilassung traumatisiert ein neues Leben begonnen. Fößmeier betonte, dass das Lager die Stadtgeschichte prägte und nicht zuletzt daraus mit der Neustadt ein neuer Stadtteil entstand.

+ Mit gut einem Dutzend Menschen gedachte Historikerin Christine Fößmeier (l.) der Lager-Befreiung. Vertreter der Stadt Moosburg waren nicht dabei. © Bauer

Die Historikerin legte zwei weiße Rosen nieder – für zwei ehemalige Gefangene, deren Schicksalsweg sie erforscht hatte: Der Franzose Alfred Gaspart war ein Künstler, der mit Zeichnungen und Tagebucheinträgen tiefe Einblicke in den Lager-Alltag gab. Er überlebte den Krieg, schottete sich danach in seinem Atelier in Paris ab und starb 1993. Boris Sajzew wurde auf der Krim geboren und starb im Lager mit gerade einmal 16 Jahren. Über das in der heutigen Ukraine liegende Kriegsgefangenenlager Saporoshje (Stalag 348/Z) führte sein Weg nach Moosburg. 1943 wurde bei ihm Fleckfieber diagnostiziert und diese Krankheit überlebte der junge Gefangene nicht.

Kein Stadt-Vertreter da

Gut ein Dutzend Menschen nahm am Samstag an der Gedenkveranstaltung teil. Darunter auch eine Französin, deren Vater einst im Lager inhaftiert war. Die Nachfahrin bekam von Günther Strehle, dem ehemaligen Vorsitzenden des Stalag-Vereins, eine Führung durch Moosburg samt Besuch der Lagerreste. Und sie zeigte sich bei der Veranstaltung emotional bewegt.

Wen Christine Fößmeier bei der Veranstaltung hingegen vermisste, war ein Vertreter der Stadt: Kein Bürgermeister und kein Stadtrat beteiligte sich an dem Gedenken. Deshalb sprach die Organisatorin einen deutlichen Wunsch aus: „In den letzten Jahren haben am 29. April nur Privatpersonen Blumen niedergelegt und so der Kriegsgefangenen gedacht. Ich wünsche mir, dass der 29. April ganz selbstverständlich einen Platz im Kopf der Moosburger und vor allem auch der Stadt Moosburg hat. Schließlich war das auch ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte Moosburgs.“

+ Eines der letzten Bilder von amerikanischen Soldaten vor ihrem Absturz in Niedersachsen. Der Großvater von Klaus Lüchau war Augenzeuge und der Moosburger erfuhr später, dass ein Mitglied der Besatzung im Stalag VII A inhaftiert war. © privat/Repro: Bauer

Gemeinsam mit Klaus Lüchau organisierte Fößmeier das Gedenken und auch die Ausstellung in der Moosburger Vhs. Lüchau, Jahrgang 1962, stammt aus Niedersachsen, wo sein Großvater einst Zeuge eines amerikanischen Flugzeugabsturzes gewesen sei, wie er erzählte. Mittlerweile lebt Lüchau seit acht Jahren in Moosburg und der Kreis der Geschichte hat sich ein Stück weit geschlossen. Denn einer der Insassen des US-Flugzeugs war im Stalag-Lager inhaftiert. Mit dem Jahrestag der Lagerbefreiung verbindet Lüchau den Wunsch nach einer Verständigung mit den Ländern, aus denen Menschen in Moosburg gefangen gehalten wurden.

Spannende Details - erschreckende Zustände

Die Ausstellung im Vhs-Gebäude besteht aus zwei Teilen. Im ersten Stock hängt eine Wanderausstellung von Christine Fößmeier, die tiefe Einblicke gibt in die Geschichte des Lagers mit dem Leben, Sterben und auch Kunst in der Gefangenschaft. Im Erdgeschoß zeigen Fößmeier und Lüchau Bilder aus den Resten des Lagers und den drei noch bestehenden Baracken. Mit den Fotos präsentiert das Duo teilweise spannende Details, aber auch erschreckende Zustände – von der Lebensqualität vor Ort bis zur heutigen Bausubstanz der Denkmäler. In den Fotos befindet sich die unausgesprochene Forderung, diese Erinnerung an die Vergangenheit künftigen Generationen zu erhalten. Die beiden Künstler haben bewusst darauf verzichtet, den Bildern Namen zu geben und die Fotografen zu nennen. Nichts soll ablenken von der Dramatik des einstigen Lagers und der letzten Chance, die Erinnerung an die Geschichte zu erhalten.

Gut zu wissen Die Ausstellung im Vhs-Gebäude, dem „Haus der Bildung“ am Stadtplatz 2, ist noch bis Sonntag, 7. Mai, jeweils von 8 bis 21 Uhr zu sehen.

