Angelique Nagels außergewöhnliches Leben: Dokumentarfilm über Moosburgerin begeistert Filmjury

Von: Margit Conrad

Spiegel spielen passend zum Friseur-Kontext eine tragende Rolle in der Doku. © Pius Neumaier

Über das besondere Leben der Moosburgerin Angelique Nagel, eine der ersten Transsexuellen Deutschlands, gibt es nun auch einen preisgekrönten Dokumentarfilm.

Moosburg – „Für mich war das ein Highlight in meinem Leben.“ Das sagt Angelique Nagel, über Jahrzehnte hinweg die Grande Dame der Friseurdynastie nicht nur in Moosburg, sondern in ganz Deutschland, rückblickend auf die Prämierung des Kurz-Dokumentarfilms „Angelique“ bei den 56. Hofer Filmtagen. Die gebürtige Moosburger Regisseurin Elisabeth Kratzer und Kameramann Pius Neumaier haben das ungewöhnliche, aber vor allem sehr bewegte Leben einer der ersten offiziellen Transsexuellen Deutschlands eindrucksvoll in Bild und Ton festgehalten. Die drei ausverkauften Filmabende in den Rosenhof-Lichtspielen Ende November, deren Eintrittsgeld von insgesamt 3760 Euro der Moosburger Tafel zugeflossen ist, sind ein Beispiel für die soziale Ader von Angelique Nagel. Sie ist mittlerweile mit einem 30-seitigen Beitrag in einem weiteren Buch präsent. Es heißt „Körper(n)“, ist erhältlich in Barbaras Bücherstube und die Vorstellung ist im Frühjahr in Berlin geplant.

Wurden für ihren Dokumentationsfilm ausgezeichnet: Regisseurin Elisabeth Kratzer und Kameramann Pius Neumaier. © Frank Wunderatsch/Frankenpost

Elisabeth Kratzer, die Regisseurin des Films, ist aktuell Referentin für Medien in der Bayerischen Staatskanzlei. Warum sie sich Angelique Nagel für ihr abschließendes Projekt an der Filmhochschule ausgesucht hat? „Der Tipp, ein außergewöhnliches Leben abzubilden, kam von meiner Mutter“, erzählt sie. Aber dann war da die Pandemie: „Wir mussten aufhören, uns einbremsen, doch dann habe ich meinem Kommilitonen Pius davon erzählt. Er war sofort begeistert von der Geschichte“ – und in nur sechs Drehtagen sei alles über die Bühne gegangen.

Gedreht wurde in Angelique Nagels Wohnung beziehungsweise dem Garten in der Merianstraße, auch vor ihrem ehemaligen Geschäft in der Herrnstraße, und es gab Einblendungen von der Geschäftseröffnung im ehemaligem Möbelhaus Goldbrunner im Weingraben, aber auch Aufnahmen aus Wartenberg. Im dortigen Internat verbrachte sie als Kind viele Jahre.

Gedreht wurde auch in Angelique Nagels Privaträumen an der Merianstraße. © Elisabeth Kratzer

Dass trotz der Umstände alle Aufnahmen locker zu bewältigen waren, lag nach Worten von Elisabeth Kratzer auch daran, dass die Protagonistin so unkompliziert, sehr aufgeschlossen und zugänglich gewesen sei. Spiegel – die ja mit dem Friseurberuf nahezu magisch verbunden sind – und die Präsentation durch dieses Utensil spielten eine beherrschende Rolle bei den Dreharbeiten durch Kameramann Pius Neumaier.

Die Unkompliziertheit der Protagonistin kann man nur unterstreichen, denn Angelique Nagel, die als Bub zur Welt kam, aber schon früh gemerkt hat, dass es nicht ihr Körper ist, in dem sie steckt, sondern, dass sie lieber ein Mädchen/eine Frau sein und repräsentieren will, hat niemals einen Hehl daraus gemacht, „dass ich anders bin“. In den 1960er Jahren gab es kein Verständnis dafür, und im beachtenswerten Film kommt auch heraus, wie geschockt ihre Mutter, die sie ja ledig bekommen hatte – damals ebenfalls eine „Schande“ – lange Zeit gewesen ist.

Auf ein bewegtes Leben blickt Angelique Nagel zurück – und lieferte den Filmemachern damit viel Stoff. © Elisabeth Kratzer

In Casablanca unters Messer gelegt - und alles riskiert

Der Film bringt außerdem klar zum Ausdruck, welchen körperlichen und gesundheitlichen Gefahren sich Angelique Nagel ausgesetzt hat, als sie sich in die Ferne gewagt hat, um sich in Casablanca unters Messer zu legen. „Damals gab es nur die Option, entweder es geht gut oder nicht“, sagte Angelique Nagel kurz vor der Vorstellung in den Rosenhoflichtspielen. „Wäre es schief gegangen, dann hätte man meinen Pass verbrannt und ins Meer geworfen. Mich hätte es dann einfach nicht mehr gegeben.“

Aber Angelique Nagel gibt es – trotz gesundheitlicher Einschränkungen in den vergangenen Jahren, die man aber nicht weiter ausbreiten will – nach wie vor, und es ist total schön, diese außergewöhnliche Frau erleben zu dürfen. Wer das bislang noch nicht gemacht hat, dem kann man nur empfehlen, diese fast unglaubliche Lebensgeschichte zu verfolgen. Im Frühjahr wird es aufgrund der großen Nachfrage jedenfalls noch eine weitere Vorführung geben. Der Erlös soll notleidenden Kindern zugutekommen.

„Nachhaltig berührt“: Jury der Hofer Filmtage gerät ins Schwärmen Die Regisseurin Elisabeth Kratzer sagt selbst zu ihrem Werk: „Filme machen heißt, Geschichten zu erzählen, die so nur das Leben schreibt. Das hat meine Faszination für den Dokumentarfilm entfacht.“ Nach ihrem Abitur an der Rainer-Werner-Fassbinder-Fachoberschule für Gestaltung in München startete Kratzer das Studium „Medienkunst/Mediengestaltung“ an der Bauhaus-Universität in Weimar. Das „irgendwas mit Medien“-Bachelor-Studium habe ihr viele Möglichkeiten eröffnet, „mich auszuprobieren“, sagt sie. Bald habe sich die Leidenschaft für die Kameraarbeit im dokumentarischen Bereich herauskristallisiert, und nach einem Praxissemester beim Bayerischen Rundfunk bewarb sie sich an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, wo sie von 2016 an begann, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik zu studieren. Zur Auszeichnung: „Dass der Film am 28. Oktober Premiere auf den Internationalen Hofer Filmtagen feiern konnte, war ein unfassbar schönes Gefühl“, sagen sowohl Elisabeth Kratzer als auch Pius Neumaier. „Dann noch den Jury-Kurzfilmpreis der Stadt Hof entgegennehmen zu dürfen, ist eine besondere Ehrung und Anerkennung, die dem gesamten Team zuteilwird und es auch motiviert, weiter inspirierende und bewegende Geschichten zu erzählen.“ Die Laudatio: „Unter den 38 Wettbewerbsfilmen hat uns ein Film besonders beeindruckt“, heißt es von der Jury. „Elisabeth Kratzer ist es gelungen, auf großartige und charmante Weise das bewegte Leben ihrer Protagonistin in der kurzen dokumentarischen Form zu fassen. Sowohl der unaufgeregte Umgang mit dem Sujet als auch die visuelle Eindrücklichkeit des Films berührte uns nachhaltig. Wir danken der Regisseurin und ihrem Team für ihren bewegenden Film, und gratulieren herzlich.“

