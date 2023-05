Audio-Walk geplant: Moosburger diskutieren über Inhalte von Hör-Spaziergang rund um Stalag-Geschichte

Projektarbeit von Studierenden

Einen Audio-Walk über das frühere Moosburger Stalag VII A und die Folgegeschichte wollen jetzt Studierende erstellen. Dazu konnten sich jetzt auch Bürger einbringen.

Moosburg – „Hörbar erinnern“: Das wollen die Studierenden des Studiengangs Osteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Regensburg. Über das Kriegsgefangenenlager Stalag VII A und dessen Folgegeschichte gestalten die jungen Menschen derzeit einen sogenannten Audio-Walk. Die interdisziplinäre Projektarbeit wurde am Freitag in der Aula der Volkshochschule Moosburg vorgestellt.

„Experten-Tipps“ zur Gestaltung des klanglich untermalten Spaziergangs gab es von den Mitgliedern des Stalag-Vereins und anderen interessierten Bürgern der Stadt.

Expertenbegleitung

Schwerpunkt dieses fakultätsübergreifenden Projekts sei es, die „Verflechtungsgeschichte“ zwischen Deutschland und dem östlichen Europa darzustellen, sagte Matthias Melcher, der die Studierenden als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropa und Südosteuropa an der LMU gemeinsam mit Christina Tolok vom NS-Dokumentationszentrum München begleitet.

Kurz nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen im Jahr 1939 sei das Lager errichtet worden. Zunächst seien Gefangene aus Polen und Frankreich, später dann Sowjet-Russen inhaftiert gewesen. Das große Areal im Osten der Stadt – bis zu 80 000 Menschen wurden dort gefangen gehalten – sei nach dem Krieg Heimat für Vertriebene aus dem östlichen Europa geworden. In den ehemaligen Gefangenen-Baracken als behelfsmäßige Unterkünfte hätten die Bewohner nach und nach einen neuen Stadtteil von Moosburg aufgebaut: die Neustadt.

Am Bahnhof in Moosburg wollen die Studierenden mit dem Audio-Spaziergang starten. Ob die Örtlichkeit als erste Station tatsächlich geeignet sei, das wollten sie von den Bürgern wissen. „Durchaus sinnvoll“, so die Meinung von Vhs-Bereichsleiterin Nadine Sukniak. Bahn-Reisende würden so gleich bei der Ankunft an die Rolle erinnert, die Moosburg im Dritten Reich gespielt habe. Von manchen werde dieser Teil der Stadtgeschichte gerne verdrängt. Das wurde an dem Tisch besprochen, an dem auch der frühere Vorsitzende des Stalag-Verein Moosburg, Günther Strehle, an der Diskussion teilnahm. „Großes Schweigen“ herrsche da oft, wenn man über diese Epoche etwas erfahren möchte, meinte ein junger Mann. Dass man auch solche Menschen „mitnehmen“ sollte, die der Aufarbeitung dieses Teils der Stadtgeschichte ablehnend gegenüberstünden, wurde besprochen. „Die Jungen sind offener dafür“, so die Meinung eines Anwesenden.

+ Zahlreiche Interessierte waren in die Vhs gekommen, um den Audio-Walk mitzugestalten und sich zu informieren. © Martin

Betroffene beteiligen

Die Geschichte der Neustadt sei auch verflochten mit der Historie des TSV Moosburg, gab Grünen-Stadtrat und MdL Johannes Becher zu bedenken. Die sollte man mit aufnehmen in den Audio-Walk. Denn es seien ja Heimatvertriebene gewesen, die sich diese Sportstätten geschaffen hätten. Überhaupt: Menschen sollten zu Wort kommen, die aus betroffenen Familien stammten. Was ebenfalls angemerkt wurde: Vielleicht sollte man auch an die Gedenkstätte in Oberreit, einem ehemaligen Friedhof, an dem die Toten des Gefangenenlagers bestattet worden waren, erinnern.

Alles in allem ein spannendes Projekt, das das historische Erbe des Stalag weiter über die Grenzen Moosburgs hinaus tragen könnte.

Maria Martin

