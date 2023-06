Auf dem Viehmarktplatz wurde es eng: Fünftes Oldtimertreffen des AMC Moosburg lockt Hunderte an

Von: Nico Bauer

Reihenweise Schätze gab es auf dem Moosburger Viehmarktplatz zu bewundern: Dort trafen rund 300 Old- und Youngtimer inklusive ihrer Besitzer sowie zahlreiche Schaulustige aufeinander. © Bauer

Der Moosburger Viehmarktplatz wurde kürzlich zur Präsentierfläche für rund 300 Old- und Youngtimer. Die Fahrzeuge zogen zahlreiche Interessierte in ihren Bann.

Moosburg – Zur fünften Auflage seines Oldtimertreffens konnte der im ADAC organisierte AMC Moosburg Geschichten erzählen, was bei anderen Veranstaltungen über mehrere Jahrzehnte zusammenkommt. Das Oldtimertreffen hat sich in den Corona-Jahren zu einer Tradition entwickelt und nun war der Zulauf rekordverdächtig. Gut 300 Fahrzeuge kamen aus Moosburg und der näheren Umgebung. Damit hat man einen ähnlichen Umfang wie 2021 zu verzeichnen, was für Organisator Erwin Weber, Leiter Sport und Oldtimer beim AMC, ein riesiger Erfolg war.

Während Corona waren die Treffen begrenzt

Heuer fanden nahezu gleichzeitig etliche Oldtimertreffen in der näheren Umgebung statt, während man vor zwei Jahren ziemlich konkurrenzlos war. „Wir haben während Corona in keinem Jahr ausgesetzt und die Treffen immer unter strengen Auflagen veranstaltet“, sagt Weber. Teilweise waren die Treffen auch auf maximal 100 Fahrzeuge begrenzt.

Diesmal kamen aber nicht nur 300 stolze Besitzer von Oldtimern (Alter mindestens 30 Jahre) oder Youngtimer (mindestens 20 Jahre), sondern auch viele Interessierte aus Moosburg. Diese Publikumsmasse war so groß wie nie zuvor, selbst der großzügige Viehmarktplatz stieß an seine Grenzen. Weber freute sich über die breite Resonanz der Stammgäste, „die auch jetzt kommen, wenn es eine ganze Menge von Alternativveranstaltungen gibt“.

Rotes Schmuckstück: Alois Graßl aus Haag kam mit einem Aero 30, Baujahr 1947, zum Oldtimertreffen. © Bauer

Ein seltener, aber besonderer Gast ist Alois Graßl aus Haag. „Das Auto ist eigentlich nur mein Zweithobby“, sagt der begeisterte Modelleisenbahner. Er besitzt einen Aero 30. Der tschechische Hersteller hat bis zum Jahr 1947 Autos produziert und konzentrierte sich dann nur noch auf Flugzeuge. „Eigentlich wollte ich mir ja einen alten BMW kaufen“, sagt Graßl, „aber die waren unbezahlbar.“ Dafür fand er im Internet den tschechischen Oldtimer, mit dem er nicht so oft unterwegs ist. Graßl fährt nur rund 500 Kilometer im Jahr, hat mit dem Aero 30 aber schon den Publikumspreis beim Moosburger Treffen gewonnen.

Publikumspreis geht an Marcus Wagner

Diesmal gingen die ersten drei Plätze bei der Abstimmung an andere: Mit 17 Stimmen wurde Marcus Wagner mit seinem VW Corrado G60 auf den ersten Platz gewählt. Hinter Tino Schunk aus Lengdorf (Fiat 500, 16 Stimmen) belegte der stellvertretende AMC-Vorsitzende Dieter Udelhoven mit seinem Panther (15 Stimmen) den dritten Platz. Höhepunkt zum Finale an einem Sonnentag war dann aber der bunte Korso durch die Moosburger Innenstadt. Webers Fazit: „Es war schön, dass sich viele Menschen für die Fahrzeuge und die Geschichte des Automobils interessieren.“

