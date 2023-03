Auf eBay betrogen und Hallertauer Vermieterin geprellt - Dann stoppten Moosburger Ermittler den 48-Jährigen

Ware, die er nie besessen hatte, verkaufte der Mann bei eBay. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Ein 48-Jähriger landete jetzt vor Gericht, nachdem ihm die Moosburger Polizei wegen diverser Betrügereien auf die Schliche gekommen war. Doch da war noch mehr.

Nördlicher Landkreis Freising – Als könne er kein Wässerchen trüben: So saß ein 48-Jähriger jetzt vor dem Amtsgericht Landshut auf der Anklagebank. Tatsächlich war der Mann fast ein Jahr lang zur Fahndung ausgeschrieben. Um seine Festnahme zu verhindern, hatte er einem Ermittler der Polizeiinspektion Moosburg zufolge 25 Telefonnummern abwechselnd genutzt, damit man ihn nicht orten konnte. Zudem habe er häufig den Wohnsitz gewechselt und sich nie angemeldet. „Die Arbeit, die der uns gemacht hat, war schon ziemlich umfangreich“, so der Polizist. Davon könne gar nicht die Rede sein, sagte der 48-Jährige, die Hände im Schoß brav gefaltet. Ihm sei nur die Wohnung gekündigt worden.

Bewährungsstrafe kommt nicht in Frage

Grund hierfür war vermutlich die Tatsache, dass er sich im September 2020 von seiner Vermieterin in einer Hallertauer Gemeinde 15.000 Euro geliehen und nicht zurückgezahlt hat. Der Angeklagte räumte diesen Betrug sowie weitere 24 Fälle des Internetbetrugs unumwunden ein. Einer zwischen den Verfahrensbeteiligten getroffenen Verständigung folgend, verurteilte das Schöffengericht den 48-Jährigen für 18 Fälle unter Einbeziehung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Freising zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Für die übrigen Taten erhielt er eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Eine Aussetzung zur Bewährung kam nicht mehr in Frage – das Thema Wohnsitz hat sich für den 48-Jährigen somit vorerst ohnehin erledigt.

Das Schöffengericht mit Richter Christian Lederhofer ordnete zudem die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 38 785,50 Euro an. Von dem durch die Taten ergaunerten Geld habe er aber keinen Nutzen gehabt, hatte der Angeklagte beteuert. „Ich habe nur Löcher gestopft.“ Anfang 2020 habe er angefangen, „an der Börse zu zocken“. Schnell habe er sich in dem CFD-Handel (hochspekulative Derivate) verloren und alles verkauft, was er besessen habe. Dies habe er auf eBay gemacht. Und als dann nichts mehr dagewesen sei, habe er angefangen, imaginäre Ware zu verkaufen. Wie die Ermittlungen ergeben haben, entwickelte der 48-Jährige dabei im Lauf der Zeit eine derart hohe kriminelle Energie, dass er den Geschädigten jeweils eine Sendungsverfolgungsnummer schickte, obwohl er die Ware nie versandt hatte.

Handys, Saugroboter und Heizungstechnik verkauft, aber nie geliefert

Die von Staatsanwältin Barbara Streicher vertretene Anklage listete Taten zwischen dem 27. Januar und dem 27. Dezember 2021 auf. Der 48-Jährige bot Handys bis zu 925 Euro an, die gar nicht existierten. Er verkaufte imaginäre Saugroboter und pries Heizkörperthermostate an, bei denen er ebenfalls von Anfang an nicht vorhatte, diese auszuliefern. Zu Beginn hatte er die Verkäufe noch unter seinem Namen abgewickelt, so der Ermittler. So sei er schnell darauf gekommen, dass die zahlreichen eBay-Betrügereien, die von diversen anderen Dienststellen auf seinem Schreibtisch gelandet seien, dem Angeklagten zuzuschreiben waren. Er habe den 48-Jährigen aufgesucht und da habe dieser ihm suggeriert, dass es sich „um eine Art Versäumnisse“ handle. Er habe dies zunächst tatsächlich geglaubt, „weil es so offensichtlich war“. Als der Beamte den Angeklagten ein weiteres Mal aufsuchte, war er nicht mehr anzutreffen.

Vertrauen ausgenutzt

Die Verständigung war auf Initiative von Verteidiger Harald Huber zustande gekommen. Der hatte darauf hingewiesen, dass sein Mandant durch ein Geständnis dem Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme ersparte. „Geld ist reingekommen, Geld ist rausgegangen“, so das Fazit Lederhofers in der Urteilsbegründung. Auch wenn das ergaunerte Geld nur zum Ausgleich für Verluste beim CFD-Handel gewesen sei: „Das war nichtsdestotrotz Betrug.“ Besonders schäbig war in Lederhofers Augen, dass der Angeklagte das Vertrauen seiner Vermieterin ausgenutzt hat. Die Frau und deren Sohn seien jahrelang „eigentlich Familie“ gewesen, zitierte Lederhofer den 48-Jährigen – der zu den Worten des Richters bedröppelt dreinblickte.

