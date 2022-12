Ausgezeichnetes „Kitzeln im Gehirn“: Sophia Köhler mit Bayerischem Kulturpreis geehrt

Teilen

Geehrt: Sophia Köhler mit dem Kulturpreis Bayern. © Tanja Hamester

Die Liebe zum Spiel mit Farben und Formen hat Sophia Köhler einst im Kunstunterricht in Moosburg entdeckt. Nun wurde die 26-Jährige mit dem Kulturpreis Bayern geehrt.

Moosburg – Es ist die Belohnung für eine lange und herausfordernde Schaffensphase: Sophia Köhler hat kürzlich den Bayerischen Kulturpreis in der Sparte Wissenschaft erhalten. Sie wurde dabei für ihre Abschlussarbeit an der Akademie der bildenden Künste München geehrt. Köhler, die in Moosburg aufgewachsen ist und heute in der Landeshauptstadt lebt, wurde zusammen mit 32 weiteren Wissenschaftlern bayerischer Hochschulen und Universitäten mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Er wird von der Bayernwerk AG zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst verliehen. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Festakts mit rund 250 Gästen in den Münchner Eisbach Studios statt. Das Freisinger Tagblatt hat Sophia Köhler zum Interview getroffen:

Freisinger Tagblatt: Glückwunsch zur Auszeichnung, Frau Köhler. Sie waren einige Tage danach in Rom: Haben Sie Ihr Preisgeld gleich in diese Reise gesteckt?

Sophia Köhler: Vielen Dank! (lacht) Zum Teil, ja. Aber auch in neue Materialien. Daran wurde lange Zeit aus Kostengründen gespart. Jetzt kann ich mir endlich gescheites und auch mal hochwertigeres Werkzeug leisten. Zu Studienzeiten musste man da immer abwägen.

Abgesehen vom Materiellen: Was bedeutet Ihnen der Kulturpreis Bayern?

Enorm viel. Es ist eine Wertschätzung für die jahrelange Hinarbeit auf dieses Examen. Oft habe ich mir dabei gedacht, dass ich nur vor mich hin werkel und niemand es sieht, abgesehen von Familie und Freunden. Jetzt bekommt es diese große Öffentlichkeit – das ist richtig toll, ein ganz neues Gefühl.

Sie wurden für Ihre Abschlussarbeit im Fachbereich Kunstpädagogik geehrt – in der Kategorie Wissenschaft. Sind Sie jetzt Wissenschaftlerin, oder doch Künstlerin?

Für mich läuft es eher in Richtung Kunst. Der wissenschaftliche Standard ist bei mir einfach ein künstlerischer.

Erzählen Sie uns von Ihrer Examensarbeit.

Der Titel lautete „52 Drawings“, also „52 Zeichnungen“. Die Besucher der Ausstellung haben zum einen drei Wände mit relativ luftig und leicht gehängten Zeichnungen gesehen. Darin habe ich mit wiederkehrenden Modulen, mit architektonischen Elementen gearbeitet und sie spielerisch neu angeordnet. Der zweite Teil der Ausstellung bestand aus einem Video: der Dokumentation über eine Performance von mir, die schon etwas älter war. Damit habe ich eine rund zehnmonatige Recherche präsentiert.

Wie muss man sich den Film konkret vorstellen?

Das Video bestand aus Bildern und einem Voiceover (Tonaufnahme einer Stimme; d. Red.) über die ganzen Infos aus verschiedenen Quellen. Also etwa, wovon ich Fan bin, was ich lese. Diese Infos, die in der Performance kuratiert und orchestriert wurden, ergeben das Video.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und können Sie die Zeichnungen näher erklären?

Sie befinden sich auf der Grenze zwischen Figurativem und Abstraktem. Es fällt mir teilweise selbst schwer, das zu beschreiben. Es könnte ein Handtuch sein, es könnte aber auch keines sein. Eine römische Piazza, aber auch etwas anderes.

Sie mögen das Spiel dazwischen.

Genau, es ist offen in der Interpretation und wird von mir gar nicht so ausformuliert, was es bedeutet.

Die Examensarbeit Sophia Köhler wurde für ihre Abschlussarbeit im Fachbereich Kunstpädagogik geehrt. Anlässlich ihres Examens präsentierte sie eine ungewöhnliche multimediale Ausstellung: Sie umfasste Zeichnungen von Innenräumen und Landschaften ebenso wie die Korrespondenz von Künstlern und Schriftstellern. Aber auch Performances sowie Geschichten und Vorträge gehörten zu den Exponaten. Inhaltlich streifte Köhler so unterschiedliche Gebiete wie die Textilherstellung und ökologischen Futurismus, die feministischen Ursprünge der Computerwissenschaft, Underground Publishing oder die Musik des avantgardistischen Jazzkomponisten Sun Ra. Sie nennt die Beiträge „Assoziationen“, mit denen sie beispielhaft deutlich macht, dass die Übergänge zwischen Kunst und Bildung bzw. Pädagogik fließend sind. „Irgendwo zwischen Kunst, Kultur, Bildung und Politik entsteht hoffentlich ästhetisches Vergnügen, ein Kitzeln im Gehirn“, beschreibt Köhler ihre Arbeit. ft

Wo liegt in Ihrer Arbeit der pädagogische Ansatz?

Mein Professor hat immer gesagt: Bevor wir gute Kunstlehrer sein können, müssen wir gute Künstler sein. Von diesem Leitsatz war mein Studium geprägt. Der pädagogische Ansatz in meinem Examen wird durch die Recherche eingebracht.

Sie haben Ihr Studium im Herbst 2021 abgeschlossen. Wie sieht inzwischen Ihr beruflicher Alltag aus?

Ich arbeite als Kuratorin eines künstlerischen und pädagogischen Projekts – dem „Fahrenden Raum“, der jeden Sommer in einem anderen Münchner Stadtteil gastiert. Zuletzt waren wir in Neuperlach. Die Arbeit dort ist genau das, was ich studiert habe: Wir bewegen uns zwischen Kunst und Pädagogik. Wir laden Künstler ein und erstellen mit den Teilnehmenden Kunst, sie werden aktiv eingebunden. Ich bin sehr glücklich mit dieser offenen Projektarbeit, ich kann später aber auch noch ins Referendariat gehen.

Ich bin darauf gestoßen, dass es dieses Malerleben immer noch gibt: Ich male tagsüber und trinke abends Rotwein. Das wollte ich auch!

Waren es einst auch die Lehrer, die Sie zur Kunst gebracht haben?

Kunst war schon immer mein Lieblingsfach. Ich bin irgendwann mit meinem Opa in die Moosburger Malschule Hummitzsch zu seinem Schulfreund Ossi (Spitzname des Leiters Hans Werner Oswald; d. Red.) gekommen und war sofort von der Atmosphäre hingerissen. Von dem ganzen Tun dort, sich zu treffen und gemeinsam zu zeichnen. Alle sind ruhig und konzentriert, und dann in den Pausen wieder lustig. Durch die Lektüre von Malerbiografien des 20. Jahrhunderts bin ich dann darauf gestoßen, dass es dieses Malerleben immer noch gibt: Ich male tagsüber und trinke abends Rotwein (lacht). Das wollte ich auch!

Wie lange haben Sie die Malschule besucht?

Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr war ich mindestens einmal pro Woche dort. Anfangs musste ich meine Mama aber erst davon überzeugen.

Wieso das?

Ich glaube, sie hat’s mir nicht abgenommen, dass ich das wirklich machen wollte. Das wurde dann aber zu einem festen Termin, durch den ich auch viel Zeit mit meinem Opa verbringen konnte. Meine Schwester hat den Malunterricht auch besucht.

Wie hat Sie die Malschule geprägt?

Vom Ossi habe ich diesen Leitspruch verinnerlicht bekommen: „Nulla dies sine linea“ – Lateinisch für „Kein Tag ohne einen Strich“. Auch mein Kunstlehrer am Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Stephan Görgner, war ein wichtiger Mentor für mich. Er hat mir damals mit der Mappe geholfen, mit der man sich für die Akademie bewirbt. Auch bei der Examensausstellung hat er mich unterstützt, deshalb hat er auch einen Anteil an dem Preis.

Wie hat Ihr Großvater, Wilfried Kalmeier, auf den Kulturpreis reagiert?

Er ist fast noch stolzer als ich. Er erzählt es auch ständig ungefragt allen und hat sogar heimlich Zeitungsberichte über mich angezettelt (lacht).

Kulturpreis Bayern für den Marzlinger Georg Pomp: Weil Musik nicht perfekt sein muss Musik für alle will Georg Pomp im Unterricht ermöglichen. Für seine Forschung dazu wurde der Lehrer aus Marzling mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.