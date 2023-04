Ausschüsse vergrößern? Moosburgs Stadträte sagen Nein - und zwei Parteien bleiben draußen

Antrag abgelehnt

ÖDP und Linke bleiben aus zwei Stadtratsausschüssen ausgesperrt: Im Moosburger Kommunalparlament fand sich jetzt keine Mehrheit dafür, das Gremium zu vergrößern.

Moosburg – Für die einen war es schockierend, für andere zumindest unangenehm: AfD-Stadtrat Gerhard-Michael Welter hatte mit einem Antrag, die gültige Rechtsprechung in Bayern zu Ausschussgemeinschaften auch in Moosburg umzusetzen, feste Sitze in Haupt- und Bauausschuss erreicht. Zuvor war er durch die Bildung von Ausschussgemeinschaften der anderen Einzelkämpfer benachteiligt worden. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung Anfang März keine andere Wahl als die Umsetzung der Rechtsprechung. Doch damit waren plötzlich ÖDP-Mann Jörg Kästl und Linke-Stadtrat Stefan John außen vor. Kästl stellte nun den Antrag, die Ausschüsse von elf auf zwölf Mitglieder zu vergrößern, damit alle Parteien in den Gremien mitarbeiten können.

Der Antrag war unterschrieben worden von Jörg Kästl (ÖPD), Stefan John (Linke), Philipp Fincke (FDP) und Michael Stanglmaier (Grüne). Das war eine breite Unterstützung – aber eben nicht die Mehrheit des Stadtrats. Denn CSU und Freie Wähler sahen den Antrag kritisch und waren dann auch bei der 12:8-Abstimmung mehrheitlich gegen den Antrag. Sie plädierten inklusive Bürgermeister Josef Dollinger (FW) dafür, den Ausschuss von elf Mitgliedern plus Ortschef nicht weiter zu vergrößern.

Von Bedenken bis zum kategorischen Nein

„Ich kann den Antrag verstehen“, sagte Dollinger, „aber ich halte es nicht für sinnvoll, die Ausschüsse weiter aufzublähen“. Schließlich habe man das Ziel, in kleinerer Runde Themen effektiver zu beraten. Jörg Kästl wollte bei einem Sitz mehr nicht von Aufblähung sprechen. Vielmehr sei der Schritt vertretbar, weil sich dann alle in den Stadtrat gewählten Gruppierungen einbringen könnten. Das unterstützte Julian Grübl (Fresh), der die Vergrößerung der Ausschüsse auch als Bereicherung sieht.

Es gab aber auch die Stimmen der kategorischen Ablehnung. Erwin Weber (CSU) rechnete Jörg Kästl vor, dass die ÖDP bei der letzten Kommunalwahl 3,4 Prozent bekam und in den Ausschüssen mehr als acht Prozent Anteil habe. Das wäre eine deutliche Verschiebung des Wahlergebnisses „und damit tun wir uns schwer“. Noch deutlicher wurde Ludwig Kieninger (FW): „Für mich ist das etwas beliebig. Solange man einen Sitz hat, ist es in Ordnung. Jetzt kommt das Gejammer, weil man nicht dabei ist.“ Martin Pschorr (SPD) hatte etwas Probleme mit Ausschüssen, die inklusive Bürgermeister mehr als die Hälfte des Stadtrates umfassen: „Mit zwölf Sitzen ist das für mich kein Ausschuss mehr.“

Keine Reaktion auf Angebot des AfD-Rats

Gerhard-Michael Welter (AfD) unterbreitete das Kompromissangebot, dass er noch keinen Stellvertreter für seinen festen Sitz in den beiden wichtigen Ausschüssen habe. Das wiederum war offenbar für niemanden ein Thema und wurde auch nicht beantwortet.

Letztlich wurde der Antrag Kästls abgestimmt und verpasste die Mehrheit mit 8:12 Stimmen auch recht deutlich. Das hat zur Folge, dass die beiden Einzelstadträte Kästl und John von den beiden großen Ausschüssen ausgeschlossen bleiben.

