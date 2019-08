Tierische Ausstellung: Hunderte Hunde kommen am Wochenende nach Moosburg

Hundefreunde aufgepasst: Kommenden Samstag und Sonntag präsentieren Züchter im großen Stil Rassehunde - und die Bevölkerung kann kostenlos vorbeischauen.

Moosburg – Es soll die einzige große Ausstellung in Südbayern in diesem Jahr werden: Am kommenden Wochenende (Samstag/Sonntag, 31. August/1. September) findet in Moosburg eine Rassehunde-Gemeinschafts-Ausstellung statt. Für das Spektakel haben sich insgesamt 14 Vereine der Szene zusammengeschlossen. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Anita Meinelt wollen Hundebesitzer aus der gesamten Republik sowie dem benachbarten Ausland ihre Vierbeiner präsentieren.

Die Rolle des Gastgebers übernimmt dabei der Moosburger Ableger des Vereins für Deutsche Schäferhunde, und so findet die Ausstellung auch auf dessen Gelände am südlichen Ortsrand in Oberreith 21 statt. Dabei werden nicht nur die schönsten Fellnasen dem interessierten Publikum gezeigt, sondern auch Titel vergeben: unter anderem die des „Landessiegers Bayern“ und „Landessiegers Jugend Bayern“.

Am Samstag 102, Sonntag 164 Hunde zu Gast

Die Veranstaltung ist aber nicht nur für die Mitglieder der jeweiligen Verbände gedacht, wie es in der Pressemitteilung der Organisatoren heißt: „Besucher, die sich vielleicht einfach mal umschauen möchten oder die sich die eine oder andere Hunderasse genauer anschauen möchten, sind herzlich willkommen.“

+ Vierbeiner und Zweibeiner: ein Teil der Organisatoren der Rassehunde-Ausstellung am kommenden Wochenende in Moosburg. © Veranstalter Dafür, dass für jeden Geschmack der richtige Vierbeiner dabei ist, dürfte allein die schiere Masse an Tieren sorgen: Für Samstag sind insgesamt 102 und für Sonntag 164 Hunde gemeldet, die sich in insgesamt sechs Ringen präsentieren. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, es ist lediglich eine Parkgebühr von drei Euro zu bezahlen.



Diese Züchterclubs beteiligen sich an der Rassehunde-Ausstellung in Moosburg

Folgende Vereine laden ein: Bayerischer Dachshundklub 1983, Bernhardiner Club Deutschland, Deutsche Züchtergemeinschaft Rhodesian Ridgeback, Deutscher Neufundländer-Klub, Eurasier Klub Weinheim, Gordon Setter Club Deutschland, Irish Setter Club Deutschland, Klub für Ungarische Hirtenhunde, Lagotto Romagnolo Züchtergemeinschaft, Rassehundzuchtverein für weiße Schweizer Schäferhunde, Spinone Italiano Club Deutschland, Verein für Deutsche Schäferhunde, Verein Landseerfreunde und Züchter Deutschland sowie Verein von Neufundländer-Freunden und -Züchtern in Deutschland.



Gut zu wissen

Die Ausstellung findet auf dem Gelände der Moosburger Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde statt und beginnt am Samstag, 31. August, um 13 Uhr (Einlass ab 11 Uhr), sowie am Sonntag, 1. September, um 10 Uhr (Einlass ab 8 Uhr). Weitere Infos gibt es auf www.meldestelle.info.





