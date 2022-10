Autofahrer bemerken Rauch während der Fahrt: Feuerwehr muss brennenden Müllabfuhr-Lkw löschen

Teilen

In Brand geraten war dieser Müllabfuhr-Lkw, bevor er in Thonstetten gelöscht werden konnte. © Albrecht

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Müllabfuhr-Lkw ist es am Donnerstag an der St2350 in Thonstetten gekommen.

Thonstetten - Ein in Brand geratenes Müllfahrzeug auf der Staatsstraße 2350 sorgte am Donnerstagmittag zu einem größeren Einsatz der umliegenden Feuerwehren. Aufgrund eines technischen Defekts an dem Entsorgungsaufbau kam es laut Polizei zu einer starken Rauchentwicklung und kleineren Flammen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die beiden Insassen des Lkw wurden durch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer auf den Rauch aufmerksam gemacht. So konnte der unbeladene Laster rechtzeitig abgestellt werden und die beiden Mitarbeiter (39 und 25) das Führerhaus unverletzt verlassen. An dem Müllfahrzeug entstand ein ungefährer Schaden von 3500 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Thonstetten, Oberhummel und Moosburg konnten größere Schäden verhindern.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.